Festival da Cerveja vai animar os dias no Mercado de Campo de Ourique

Outubro é tempo de festivais de cerveja com forte inspiração na festa maior que decorre nesta época do ano em Munique, na Alemanha. Por terras lusas não temos a Oktoberfest original, mas alegra-nos saber que, país fora, há reencontros com algumas festas cervejeiras suspensas em anos anteriores devido à COVID-19.

Em Lisboa, mas concretamente no Mercado de Campo de Ourique, os brindes fazem-se de 22 a 24 de outubro com inúmeras referências do mundo da cerveja. O festival dedicado à bebida fermentada terá início às 18h00 de sexta-feira para se prolongar até às 16h00 de domingo.

créditos: Mercado de Campo de Ourique

O Festival da Cerveja contará com a presença da Central de Cervejas e a One Pint que irão apresentar várias referências como a Lagunitas, Trindade, Guinness, Hop House, Affligem e Sagres(Central de Cervejas); Schneider Weiss TAP 7, Rogue Dead Guy, Stone Buenaveza (One Pint).

No que toca à animação musical, Raquel Pinto vai apresentar um concerto na sexta-feira, às 21h30, que servirá como arranque do Festival.

Na sexta, a abertura das portas decorre às 18h00 com o encerramento às 24h00. No sábado, o horário fixa-se das 12h00 às 24h00 e, finalmente, no domingo, das 12h00 às 16h00.