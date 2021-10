Braga recebe festa da cerveja com happy hour, provas guiadas e música ao vivo

Diariamente, entre as 16h00 e as 20h00, os restaurantes da Mesa na Praça apresentam petisco e cerveja pelo preço de 3,5 euros O Siamo in Due, por exemplo, propõe cerveja Moretti e bruschetta al forno, enquanto O Forno do Leitão do Zé sugere uma Mini sandes de leitão e o Chakburger do chefe Chakal, um mini hambúrguer.

A 20 e 27 de outubro, os visitantes da OctoBEER Fest podem aproveitar a happy hour ao som das atuações tunas da Universidade do Minho: Azeituna, Bomboémia, Gatuna e Tuna Universitária do Minho. Já nos dias 21 e 28, há música ao vivo com o Trio Pagú e Bossa & Morna, enquanto Pedro Melo e Artur Luso, dois músicos de Braga, animam a OctoBEER Fest nos dias 22 e 29 de outubro.

créditos: Mesa na Praça

Ao fim de semana, a festa da cerveja promovida pela Mesa na Praça, com o apoio da Sociedade Central de Cervejas, traz ainda espetáculos interativos de Fanfarra Kaústika e Mimo’s Dixie Band (23 e 30 de outubro), bem como música tradicional com o novo disco a solo do vilaverdense Xico Malheiro e ainda Phole, o projeto do músico João Gigante (24 e 31 de outubro).

Na OctoBEER Fest, aos sábados e domingos, entre as 18h00 e as 19h00, há também provas guiadas com especialistas da Central de Cervejas. Todas as provas são abertas ao público e totalmente gratuitas.

Os participantes na Festa da Cerveja na Praça podem ainda visitar o recém-inaugurado Tribunal da Cerveja, onde os clientes se tornam juízes com o poder de julgar as melhores cervejas do mundo.