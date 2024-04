Se tem redes sociais e gosta de doces, de certeza que já deve ter ouvido falar na última tendência de pastelaria que, nas últimas semanas, inundou o Instagram e o TikTok.

Estamos a falar da Crookie uma invenção que consiste em rechear um croissant tradicional com a famosa cookie dough, a massa de biscoito com pepitas de chocolate usada para fazer bolachas.

Depois de sair do forno, o resultado é uma explosão de sabores que consegue juntar, numa única sobremesa, duas texturas distintas.

Atento às últimas novidades, o Grupo Celeste decidiu apostar na comercialização das famosas Crookies, feitas de forma artesanal, por tempo limitado na sua rede de lojas localizadas a Norte do país.

"O Grupo Celeste está no mercado há mais de 55 anos e temos consciência que o público está cada vez mais exigente, sempre à procura de experiências novas, e por isso temos vindo a apresentar produtos novos, sem esquecer os mais jovens. A Crookie é pensada especialmente para eles, mas todos podem provar, tenha 8 ou 80 anos", indica Sofia Miguel, Responsável de Marketing e Comunicação do Grupo Celeste, em comunicado.

A edição limitada das Crookies (PVP: 170€) vai estar disponível em todas as lojas do Grupo Celeste, localizadas no Porto, Braga, Fafe, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela, entre 12 e 21 de abril.