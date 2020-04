Na impossibilidade da presença física no dia do 13º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), as comemorações vão transferir-se para as redes sociais, nomeadamente para o perfil de Facebook daquela entidade. Um encontro digital a 30 de abril que terá como momento alto o “maior brinde digital de Portugal”, às 19h00.

“Queremos convidá-lo para estar connosco neste brinde a todos os produtores de vinho, aos nossos territórios e a Portugal”, apela a AMPV em comunicado.

Sob o lema, "A distância nunca nos uniu tanto", o programa para o dia de celebração no digital inclui o seminário intitulado “O vinho e o mundo rural- soluções para a atual crise”. Um encontro onde, de acordo com a AMPV, “será anunciada a parceria com a Oikos - Cooperação e Desenvolvimento para a criação de um canal digital destinado à comercialização de produtos dos municípios inseridos na associação”.

No decorrer do evento, enólogos estarão presentes em direto para as “Provas 6/6”. Osvaldo Amado e Helena Mira comentarão uma seleção de vinhos através da plataforma Zoom e no Facebook.