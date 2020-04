Em 1995, o concelho minhoto de Melgaço inaugurava a sua festa em torno de dois dos mais emblemáticos produtos da região, o vinho Alvarinho e o fumeiro. Em 2020, a iniciativa celebra um quarto de século, embora o tenha de fazer de forma sui generis. Dadas as restrições à circulação e ajuntamento de pessoas, os três dias de festa, de 1 a 3 de maio, vão decorrer no digital.

Desta forma, na página de Facebook criada para o efeito, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro vai trazer-nos uma surpresa desde a Torre de Menagem da vila, com uma prova de Alvarinho comentada, um momento musical com Augusto Canário, demonstrações de cozinha com o chefe Vitor Matos (estrela Michelin no restaurante Antiqvvm, no Porto) e um brinde de Alvarinho à janela”.

Numa altura em que os produtores enfrentam dificuldades no escoamento dos seus produtos é de ressalvar que muitos deles “estão a fazer vendas online. Nas redes sociais da autarquia e da Festa estão disponíveis os contactos dos produtores que iriam participar nesta edição do certame”, sublinha a autarquia em comunicado.

Para os interessados, fica o programa completo da festa e respetivas ligações:

Sexta-feira, 1 de maio

#UmaSurpresaDaTorredeMenagem (18h00)

Sábado, 2 de maio

#ProvadeAlvarinhoComentadaEmCasa

Membros do painel de provas da Revista de Vinhos (17h00)

#AlvarinhoàJanela

22h00

Domingo, 3 de maio

Momento musical com Augusto Canário (15h00 - duração: 45 minutos)

#AlvarinhoNaCozinha

Chefe de cozinha Vitor Matos, Antiqvvm (17h00)