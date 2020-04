Por agora mantém-se de portas encerradas, devido ao estado de emergência, tal como todos os congéneres do setor. Contudo, o bar de cocktails tropical Monkey Mash, situado na Praça da Alegria, em Lisboa, foi escolhido como um dos dez “Regional Honorees” (homenageados regionais) europeus deste ano na competição norte-americana “Tales of the Cocktail Spirited Awards”. A nomeação significa que a casa portuguesa está na lista final dos prémios mais cobiçados da indústria de bares e bebidas espirituosas, cujos vencedores finais serão anunciados no dia 25 de julho.

“É importante, talvez agora mais do que nunca, apoiarmo-nos uns aos outros como comunidade global, e reconhecer os nossos sucessos, por fazermos algo que no qual acreditamos verdadeiramente”, afirma a equipa do bar.

Desde a sua criação em 2007, os Tales of the Cocktail Spirited Awards reconhecem barmen e bares, bem como escritores e embaixadores de marcas.

Os prémios, que são entregues anualmente, são atribuídos em categorias regionais, que incluem os Estados Unidos, Canadá, Europa, Médio Oriente e África e ainda Ásia/Pacífico.

Para além de prémios para “Melhor Bar de Cocktails” e “Melhor Abertura do Ano”, também são atribuídos prémios para “Melhor Bar de Hotel”, “Melhor Bar de Restaurante” e “Melhor Equipa de Bar”, entre outros.