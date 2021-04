Em “A bússola da alimentação” (edição Nascente) o jornalista e escritor alemão Bas Kast, baseia-se em estudos científicos para trazer ao leitor um guia para uma mesa mais saudável, capaz de prevenir doenças e retardar o envelhecimento.

O que devo comer? É, aparentemente, uma pergunta simples cuja resposta se tornou nos dias que correm muito complexa. “E se eu experimentasse a dieta paleo? Ou a dieta low carb? Ou a low fat? Ou, talvez, a dieta keto ou uma dieta sem glúten?”, lemos na apresentação deste novo título.

“Muito do que achamos ser uma alimentação saudável poderá estar, na verdade, a fazer-nos mal”, sublinha Bas Kast que em “A bússola da alimentação” explica ao leitor como sair do caos provocado pela batalha das dietas, ao colocar de lado as tendências da moda e as ideologias muitas vezes contraditórias.

Nas páginas do seu livro, Kast dá resposta às perguntas-chave: O que fazer para perder peso de forma duradoura? Poderemos evitar os típicos padecimentos da idade? É possível “rejuvenescermos” com a ingestão de determinados alimentos?

A “Bússola da Alimentação” é a síntese dos resultados de estudos científicos realizados nas últimas décadas sobre nutrição e envelhecimento, descrevendo as bases para uma alimentação que previne o aparecimento de doenças típicas da idade e mantém o corpo em forma durante mais tempo.

Bas Kast estudou Psicologia e Biologia nas universidades de Konstanz e de Bochum, na Alemanha, e ainda no MIT, nos EUA.

Iniciou-se no jornalismo como freelancer no jornal Die Zeit e em várias revistas, tornando-se mais tarde editor e repórter no jornal Der Tagesspiegel.

Depois de receber o diagnóstico de um problema cardíaco, propôs-se mudar radicalmente a sua alimentação, a fim de se curar, e iniciou uma viagem de vários anos à descoberta da investigação científica mais recente em torno do envelhecimento e da alimentação. É autor de vários livros de divulgação científica, alguns deles já traduzidos em diversas línguas.

O livro chega aos escaparates com o preço de 20,99 euros.