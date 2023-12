Das 18h00 às 22h00 do dia 18 de dezembro a pizzaria Jezzus promete agradar a todos aqueles que adoram uma fatia de pizza quentinha. Ao som de um DJ convidado, as fatias de pizzas vão ser oferta, num momento de comemoração do primeiro ano de vida da casa instalada no número 1 da Rua da Guiné, no bairro dos Anjos.

Há mais: a pizzaria Jezzus acaba de lançar algumas novidades sazonais, utilizando ingredientes portugueses, oriundos de pequenos produtores nacionais. Nesta temporada, entram na carta a Pizza de beringela & pesto de tomate seco, com queijo de vaca Grande do Viso, proveniente de um pequeno produtor da serra da Arrábida (14,5 euros) e a Pizza de abóbora e chouriço de porco alentejano (15 euros).

A Focaccia Jezzus pode agora ser comprada inteira (1kg, 8 euros) ou à unidade (2,5 euros) para take away, e existe uma nova versão para experimentar na categoria das entradas: a Focaccia Burrata & Presunto de Porco Preto (2 unidades 6 euros).

Na Jezzus a massa de fermentação natural, que descansa entre 48 a 72 horas, é feita com a farinha do moleiro Paulino Horta. O resultado é uma massa leve e consistente ao mesmo tempo.

O projeto nasceu pelas mãos do grupo Alfredo Jesus e foi graças à vontade dos seus filhos, também responsáveis pela Leitaria Lisboa, que este ano se aventuraram na Jezzus.