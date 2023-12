Grandes vinhos do mundo nas Sommelier Series, os jantares exclusivos do restaurante Sála  

A ideia foi do próprio chef João Sá. Este pediu à Raquel Vieira e ao Francisco Cunha, a nova dupla de sommeliers do Sála, para apresentarem uma seleção de oito vinhos especiais para um jantar. A dupla abraçou o desafio e o resultado são vários jantares, uma vez que o chef João Sá não impôs limites nem fronteiras: vinhos difíceis de encontrar e comprar, castas praticamente desconhecidas, outras icónicas, de qualquer parte do mundo.

Assim nasceram as Sommelier Series, com novos capítulos em 2024. “Eles não queriam apenas selecionar vinhos bons, porque há imensos. Aqui, o desafio é percorrer o universo dos vinhos de forma irregular, quase transgressora, com temas diferenciadores”, adianta João Sá.

Esta primeira série, por exemplo, é exclusivamente dedicada à casta Pinot Noir. Com origem na famosa região de Borgonha, no leste de França, a Pinot Noir é cultivada há mais de 2000 anos, no mundo inteiro. Delicada, temperamental, sensível ao frio e ao calor, é uma das castas mais difíceis de trabalhar, mas também das mais profícuas e ambivalentes, dando origem a vinhos intensos e encorpados, ou a vinhos delicados e frutados. Todos, com uma fortíssima personalidade, o que faz da Pinot Noir uma casta lendária.

créditos: Divulgação

A equipa do Sála foi buscar referências de topo de algumas das regiões vitivinícolas mais celebradas do mundo, da Patagónia aos Estados Unidos, da França à Nova Zelândia. Bodega Chacra Patagonia Barda, Felton Road Cornish Point Otago, Pommard Les Perrieres Vincent Dancer, Martinborough Ata Rangi Mc Crone Vineyard, Amity Hills La Source Pinot Noir, Evening Land - Rajat Parr, Koji Et je hua Bourgogne, Volnay 1er Cru Santenots du Milieu Comtes Lafon, Gevrey-chambertain ostrea Domain Trapet.

Para dar a mão a estes oito magníficos, todos tintos, o chef João Sá, criou um menu equilibrado e discreto, para os deixar brilhar. “Não é que os pratos fiquem num segundo plano, aí também vai haver surpresas, mas os vinhos é que se irão impor, é sobretudo deles de que se irá falar à mesa”, prossegue o chef.

Sála Rua dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa

Em 2024, as Sommelier Series regressam, e vão explorar temas como castas menores, o universo dos “vinhos laranja ou orange wines”, ou Syrah de todo o mundo.

O jantar orça os 200 euros por pessoa. As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 873 045.