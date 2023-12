No Fava Tonka o outono e inverno contam com um menu recheado de pratos de conforto

Se a coleção primavera/verão do restaurante Fava Tonka remetia para frescura e muita cor, quase a fazer lembrar um jardim primaveril, a carta de outono/inverno faz um elogio aos tons terra e a tudo aquilo que esta tem de melhor, como cogumelos, castanhas, pastinaca, topinanbur, nabos, pencas, entre outros ingredientes.

O chef Nuno Castro trabalha em proximidade com produtores que conhece como a palma da sua mão para nos apresentar uma cozinha sazonal e orgânica de matriz vegetariana.

Chef Nuno Castro Fava Tonka

Na nova carta são oito os pratos que fazem a sua estreia, a saber: O Nabo, cremoso de nori, Avelã e folha de ostra; tartelete de grãos-de-bico, shitake, pickles e xo; Tosta de cogumelos “à bairrada”, gema e fermento assado; Pastel de cogumelos, esparregado, jus de cogumelos e eucalipto; Topinambur, boletos, castanhas e holandês trufado; Cannelloni de grelos, cebolada e pão frito com cominhos; Feijocas, cogumelos de época, raiz forte e penca na brasa; Arroz de cebola no forno, eringy, beurre blanc e trufa.

créditos: Fava Tonka

Nas sobremesas, as três opções destacadas pelo Fava Tonka recaem no Marmelo, Queijo da Serra e cravinho; na Pastinaca, caramelo salgado e feno e no Cacau, stout e avelã.

Fava Tonka Rua de Santa Catarina, n.º 100, Leça da Palmeira Contactos: tel. 915 343 494; e-mail info@favatonka.pt

O Restaurante de Leça da Palmeira tem uma taxa de desperdício de 2 a 3%, que pretende converter para zero waste. Para Nuno Castro todo o produto tem sempre um destino: “aproveitamos tudo. E as poucas cascas que sobram fazemos compostagem para alimentar as galinhas, que depois nos vão dar os nossos ovos”.

O Fava Tonka conta com um menu de degustação a orçar os 60 euros/pairing 30 euros (preços por pessoa).