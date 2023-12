Entre 7 de dezembro e 7 de janeiro de 2024, o restaurante pan-asiático Boa-Bao estende o convite para se partir à descoberta da cozinha Peranakan. Particularmente rica em cores e sabores, esta gastronomia assenta numa fusão de ingredientes e tradições culinárias chinesas, malaias e indonésias, sendo considerada por muitos como uma das mais interessantes cozinhas do Sudeste Asiático. É possível desfrutá-la em países como Singapura, Malásia e Indonésia e agora por um mês, no Boa-Bao.

Na entrada, o prato escolhido foi o Karipap (8,90€), uns pastéis vegetarianos recheados com caril de batata e servidos com um molho de pimenta doce. Este é um prato muito apreciado na Malásia.

Há duas propostas de prato principal: Ayam Kapitan (19€), um caril de frango com uma combinação de especiarias, ervas aromáticas e ingredientes locais, como junção de erva príncipe, galanga, açafrão, coco e pasta de camarão; e Prawn Sambal (21€) com o marisco a ser cozinhado num molho especial picante, aromatizado com erva príncipe e gengibre.

Para sobremesa Aiskrim Bijan Hitam (7,25€). Trata-se de um gua bao recheado com sésamo negro e erva príncipe e acompanhado com gelado de sésamo negro e amendoim.

Toda esta viagem pela gastronomia de Peranakan acontece nos restaurantes Boa-Bao em Lisboa e Porto, onde estas quatro novidades coabitam com os clássicos pratos pan-asiáticos do menu.

Em Lisboa, os horários de funcionamento do restaurante mantêm-se iguais, sendo que nos dias 24 e 31 de dezembro o Boa-Bao vai estar aberto o dia todo.

Boa-Bao Moradas e contactos: Largo Rafael Bordalo Pinheiro 30 | Chiado 919 023 030 Rua da Picaria 61-65, 4050-477 | Porto 910 043 030 www.boabao.pt

No Porto será possível visitar o restaurante das 12h às 22h30 nos dias 24 e 31 de dezembro, bem como no dia 25 de dezembro no horário de jantar das 19h00 às 22h30. No dia 1 de janeiro, este restaurante vai alargar o seu horário para serviço de almoços das 12h às 15h30 e volta a abrir das 19h às 22h30. Aqui é ainda permitido fazer reservas para grupos com um mínimo de 10 pessoas.

É também possível encomendar estas novidades para casa (à exceção do Aiskrim Bijan Hitam), em exclusivo através da Glovo.