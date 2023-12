Presentes no HOPEN Christmas vão estar 17 cervejeiras portuguesas com o arranque do festival a acontecer às 17h00 de sexta-feira, dia 15, para um fim de tarde onde haverá tempo para uma Taste and Talk sob o tema “Cervejas de Natal”.Momento para várias marcas nacionais falarem sobre as suas receitas. Seguir-se-á uma talk sobre a “Sustentabilidade na Cerveja Artesanal” portuguesa e um pairing de sushi e cerveja e música até às duas da manhã.

O sábado, dia 16, inicia-se às 12h00 com um Brunch Cervejeiro – no qual não faltarão as famosas frigideiras de Braga. À tarde haverá arte pairing de doces de Natal e cerveja e vários momentos musicais do jazz ao vinil.

No domingo, dia 17, haverá não só um brunch como também um almoço cervejeiro, um workshop de produção de cerveja de Natal, uma Taste and Talk sobre Cervejas de Inverno e, além de muita música até ao encerramento (às 24 horas), às 17h00, haverá stand-up comedy com o brasileiro Bemvindo Sequeira, ator com presença na novela Tieta.

A entrada no HOPEN Christmas é gratuita, podendo ser adquirido um copo exclusivo para degustar as cervejas pelo valor de 3,5 euros.

O festival é promovido pelos fundadores da cerveja Letra, pela Associação Empresarial de Braga (AEBraga) e Câmara Municipal de Braga.