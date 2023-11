O tradicional Magusto, a 11 de novembro, chega a Vila Nova de Gaia com muita animação, com estátuas vivas, e uma oferta especial para quem estiver no GaiaShopping. Nesse dia, entre as 13h00 e as 18h00, as castanhas assadas são gratuitas naquela superfície comercial. “Quentes e boas” as castanhas vão contar com distribuição por todo o centro comercial.

A animação também é garantida com a presença de estátuas vivas, que vão estar caraterizadas com figurinos inspirados em alguns filmes clássicos do mundo do cinema, como O violinista. Estas figuras, que estarão distribuídas pelos vários corredores do centro, prometem interagir com todos os que por ali passarem, desde os mais pequenos aos adultos.