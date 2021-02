“Branco ou tinto?”

Obra da autoria de Joana Maçanita

Joana Maçanita, consultora enológica e produtora de vinho, inicia este seu livro com um questionário para perceber que tipo de consumidor de vinho é o leitor. Uma vez definido o perfil de consumidor, é altura de responder a questões práticas sobre este mundo. As respostas apresentam-se numa linguagem simplificada e sem grandes termos técnicos. “Branco ou tinto?” (edição Manuscrito) inclui dicas para escolher o vinho certo para qualquer ocasião, como comprar sem gastar muito dinheiro, como ler um rótulo, abrir uma garrafa, escolher o copo certo e apreciar um bom vinho.

O livro orça os 13,90 euros.

créditos: Editora Manuscrito

“Especialista de vinhos em 24 horas”

Obra da autoria de Jancis Robinson

A britânica Jancis Robinson, crítica de vinhos, provadora e Master of Wine, apresenta aos leitores portugueses um manual que faz roteiro ao mundo dos vinhos. Em “Especialista de vinhos em 24 horas” (edição Casa das Letras), Jancis debruça-se sobre inúmeros temas, das dicas para a escolha de um bom vinho, à sua harmonização com a comida, qual o preço justo a pagar, mas também conselhos sobre como servir néctares, castas principais e material indispensável para nos iniciarmos na prova de vinhos.

O livro orça os 8,91 euros.

créditos: Casa das Letras

“Curso de vinhos para verdadeiros apreciadores”

Obra da autoria de José Afonso

Passo a passo, o enólogo e crítico de vinhos João Afonso apresenta nas páginas de “Curso de vinhos para verdadeiros apreciadores” (A Esfera dos Livros), truques, técnicas e conhecimentos para tornar os interessados no tema em verdadeiros apreciadores de vinho. A obra permite não só compreender como se prova um vinho (do cheiro ao sabor, passando pela cor e pela temperatura), como também as características das castas nacionais, produtores e regiões vinícolas portuguesas e internacionais.

O livro orça os 15,00 euros.

créditos: A Esfera dos Livros

“Doidos por vinho”

Obra da autoria de Justin Hammack e Madeline Puckette

Navegar no mundo dos vinhos pode tornar-se experiência assustadora para principiantes. Para lhes facilitar esse caminho, “Doidos por vinho” (edição Saída de Emergência), apresenta-se como um guia que combina a escrita acessível às infografias. Entre os temas abordados, o leitor encontra o guia para combinar refeições com o vinho certo, mapas das regiões vinícolas, dicas e truques para servir vinho, métodos para provar vinho e identificar sabores.

O livro orça os 17,90 euros.

créditos: Saída de Emergência

“Guia popular de vinhos 2021”

Livro da autoria de Aníbal José Coutinho

Aníbal José Coutinho e o sul-africano Neil Pendock vão, uma vez mais, ao encontro de um público que procura vinhos segmentados por regiões e preços, acompanhados de notas de prova e dedicados a diferentes momentos de consumo.

No caso vertente, o “Guia popular de vinhos 2021” (Editorial Presença), assinada pelos dois provadores profissionais, apresenta vinhos com preços entre os 2 e os 15 euros, compreendendo todas as regiões nacionais. A guia inclui a seleção do “Top 100” nacional.

O livro orça os 13,41 euros.