No Lidl a carne nacional embalada na origem é um mundo de opções, entre elas, o novilho, porco-preto, frango do campo, cabrito, coelho, pato, vaca e carnes maturadas, tudo com diferentes cortes. A maioria da carne é de origem nacional, de zonas específicas do país onde as produções de pastos bem cuidados, condições ambientais e climáticas contribuem para o nível qualitativo da carne.

Sempre que não é possível à equipa do Lidl encontrar em território português carne que cumpra com os padrões de qualidade, há que procurar os melhores fornecedores noutras geografias. Isto acontece numa pequena parte da carne que encontramos nas lojas Lidl — como, por exemplo, algumas carnes de novilho especiais que tanto gostamos de apresentar num churrasco, como a picanha ou a maminha, e em algumas peças de carne da Irlanda.

O que faz de uma carne algo especial? Saiba onde estão as melhores carnes nacionais este verão créditos: Lidl

Uma grande variedade de carne

Desde frango, peru, pato, vaca, porco, borrego, cabrito, coelho, carne para churrasco e carne maturada, no Lidl não faltam opções para todos os gostos à mesa. Em jeito de destaque, sugerimos a a Posta de novilho, o Hambúrguer de novilho, os Lagartos de porco-preto, os Secretos de porco-preto, o Peito de frango do campo e os Bifes de frango do campo.

Porque é que a carne do Lidl é embalada?

Se nunca se questionou sobre o porquê de não existir talho nas lojas Lidl e, em vez disso, só encontrar carne embalada, aceite o convite e embarque nesta viagem de conhecimento em torno da diferença, aquela que propicia a verdadeira qualidade. Os porquês de as carnes serem especiais.

Há uma razão de fundo para a carne ser embalada e que passa por esta manter ao máximo as suas características originais. A carne embalada garante:

Exposição e manuseamento mínimos

A carne é embalada na origem, por profissionais certificados e numa atmosfera controlada, garantindo todos os parâmetros de higiene e segurança alimentar.

Transparência na rotulagem

Embalar a carne permite rotular as embalagens, o que possibilita ao consumidor saber tudo o que precisa sobre a peça em questão, garantindo rastreabilidade ao longo da cadeia.

Garantia do melhor estado de conservação

O embalamento da carne na origem significa menor exposição a manuseamento no armazém, transporte e venda, o que representa menor risco de contaminação. São ainda garantidas as condições de conservação ideais, oferecendo assim um maior prazo de validade à carne.

Porquê comprar carne no Lidl?

Há fatores que preponderam chegada a hora de escolhermos a carne que servirá de base às nossas refeições.

Variedade

Na secção de carnes, encontramos vários tipos e cortes de carne, que pode utilizar em todo o tipo de receitas (no final deste artigo encontra deliciosas sugestões para levar à mesa).

Origem nacional

A maioria da carne comercializada no Lidl é, como visto anteriormente, de origem nacional, com destaque para o novilho dos Açores e o porco preto do Alentejo.

Produtos biológicos

Nos lineares dedicados à carne vamos encontrar algumas variedades de carne biológica, como é o caso de hambúrgueres ou da carne picada.

Conservação

No Lidl, a cadeia de frio é um mandamento, pelo que as condições de refrigeração são asseguradas em todas as fases. No caso da carne, o intervalo ideal de temperatura fica entre 0 e 4ºC e não entre os habituais 0 a 2ºC (temperatura usada apenas para “preparados”).

Certificações

Além das certificações da IFS (International Food Standard) e da BRC (British Retail Consortium) que os fornecedores Lidl possuem, algumas peças de carne são ainda certificadas com a Welfair® animal welfare certification

Auditorias regulares

Os fornecedores do Lidl são sujeitos a auditorias regulares, garantindo o cumprimento de todas as normas de processamento ou embalamento de alimentos.

Sugestões de receitas de carne

Não é difícil elevar a experiência à mesa de um prato. Esta receita é disso mesmo exemplo.

hambúrguer Lidl

Encontre um novo caminho nas suas receitas de peito de frango. Use um recheio criativo e pleno de sabor.

peito de frango Lidl

Há produto que, de tão bom, apenas nos pede mimo na grelha. Este é um bom exemplo. Aposte nos acompanhamentos.

posta de novilho Lidl

Esqueça os bifes preparados sem inspiração. Aceite o convite para preparar esta receita com um toque especial.

bife da vazia Lidl

O recheio que aqui lhe trazemos é delicioso. Estes bifes podem ser acompanhados de uma fresca salada.

bife de frango Lidl

O verão também se faz de receitas de conforto. Eis o exemplo.

caçarola créditos: Lidl

Gostou destas receitas? Espreite aqui e encontre um mundo de pratos.