Há alimentos que são verdadeiros pilares da humanidade. Um deles é, sem dúvida, o pão. De tão vasta a sua relação com a mesa humana, o pão ganhou o estatuto de alimento essencial. É-o por inúmeras razões, das mais sensitivas (quem resiste ao cheirinho do pão acabado de sair do forno?); à sua enorme diversidade (faz-se magia com a simples junção de farinha, fermento, água e sal); à sua infinita variedade (todos nós temos aquele pão guardado na nossa memória) e à sua adaptabilidade a um rol infinito de receitas (vai encontrá-las no final deste artigo).

O pão é, também, um excelente fornecedor de energia para o desempenho das tarefas diárias e um alimento saudável. Conta com vitaminas do complexo B e minerais como o fósforo, o magnésio, o selénio e o potássio que são essenciais ao organismo.

Num tempo em que tanto se fala de conveniência, há a reter que o pão é simples de transportar e requer apenas que se mantenha em ambiente seco, fresco, não estando em contacto com a luz solar.

Se é daquelas pessoas que não dispensa uma fatia de pão, mas também um doce ou um salgado a qualquer momento do dia, saiba que no Lidl, encontra sempre produtos frescos e acabados de fazer.

E porque pães há muitos, assim como doces e salgados, e para todos os apetites, encontra abaixo um guia para boas escolhas.

Pães grandes

Os fãs de pão para cortar à fatia e partilhar encontram nas lojas Lidl uma oferta diversa em tamanho familiar. Ora veja (e confira abaixo nas imagens): Encontra o Pão de Rio Maior, o Pão da Avó, o Pão de Massa Mãe, a Broa de Milho, as Baguetes, os Pães Especiais e o Pão de Mistura. Isto, com um bónus, a possibilidade de fatiar diretamente nas lojas, em máquinas disponíveis para o efeito. Às receitas tradicionais, juntam-se algumas opções mais originais, nomeadamente pães bio.

créditos: Lidl

Pães pequenos

Os miúdos adoram-nos quando usados em criativas sanduíches. Os pães individuais são mais práticos para lanches e snacks fora de casa. Neste item, não faltam opções na padaria do Lidl, dos pães mais tradicionais, àqueles que arrojam, de olhos postos em novas tendências alimentares. Espreite abaixo a enorme diversidade de pães pequenos, das Bolas de Mistura, ao Pão Bijou, ao Bolo do Caco, ao Pão Baviera, à Bola de Abóbora e Noz, aos Pães de Mistura, de Cereais e Cacetinho Bio.

créditos: Lidl

Pastelaria doce

Porque o sal da vida também abre espaço a coisas doces, há que olhar para a variedade de pastelaria doce nas lojas Lidl. Quem consegue resistir ao aroma e sabor de um Pastel de Nata ou de um Croissant? Como dizer que não ao odor a coco que emana de um Pão de Deus? E como não incluir numa mesa de festa uns Muffins ou umas Delícias Recheadas? Confira o que de melhor tem a pastelaria na seleção abaixo. Derreta-se com o Palmier Grande, com as Argolas e as Napolitanas.

créditos: Lidl

Pastelaria salgada

É sabido que nas preferências à mesa, há quem se perca pelos doces e os que nunca negam um salgado. O Lidl afasta contendas. Quem se deixa conquistar por Croquetes, Rissóis, Empadas e Empanadas, Pastéis de Bacalhau, Folhados e Pão com Chouriço, encontra uma seleção irrecusável.

créditos: Lidl

Por fim, para que não perca pitada do melhor que a padaria e pastelaria lhe pode dar, aceite as sugestões de receitas com assinatura Lidl. Bom proveito.