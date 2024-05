Para além do prazer que nos dá o consumo de leite e os seus derivados, como o queijo e os iogurtes, estes alimentos cuidam da nossa saúde e bem-estar. É a ciência da nutrição que o diz, os laticínios devem fazer parte da nossa alimentação diária. A própria Roda dos Alimentos, guia visual de uma alimentação equilibrada, reserva uma considerável fatia ao leite, iogurtes e queijos, compreendendo 18% do total da mesa diária. Porquê? A resposta está no teor de cálcio, fósforo, magnésio, proteínas e vitamina B1 que encontramos no leite e derivados.

Porquê ingerir laticínios? A ingestão diária de leite e derivados, nas doses recomendadas, contribui para prevenir a osteoporose, a hipertensão arterial e diabetes tipo 2. Acresce que o consumo de leite e derivados em associação com uma higiene oral eficaz poderá também prevenir cáries dentárias. Também ajuda a melhorar a qualidade do sono por conter triptofano, aminoácido associado à produção do neurotransmissor serotonina que, por sua vez, é usado na produção de melatonina, hormona do sono. Fonte: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde

No Lidl, encontramos laticínios para todos os gostos, o mesmo é dizer para todos os estilos de alimentação e de vida. Uma oferta que recai do mais tradicional leite de vacas de pasto, a uma grande variedade de iogurtes (incluindo high on protein), passando por uma vasta seleção de queijos, sem esquecer as natas, a manteiga e os cremes para barrar. Porque na categoria dos lacticínios também cabe um pouco de doçura, os mais gulosos também se vão deleitar com sobremesas lácteas. Uma gama de produtos com assinatura Milbona, sem que faltem opções aptas para vegetarianos, veganos e intolerantes à lactose.

Compromissos

Tudo o que lemos anteriormente chega-nos no Lidl com alguns compromissos, o de sabermos que encontramos uma seleção de produtos económica, sem que signifique abdicar da qualidade. Acresce que falamos de produtos rastreados desde a origem, com uma forte aposta na produção nacional e, nesta, de algumas regiões específicas, nomeadamente no que toca ao leite, à manteiga e aos queijos. Acresce que vários dos produtos Lidl são certificados com selos Bio, Sabor do Ano ou, no caso de produtos com cacau, Rainforest Alliance. O mesmo é falar de sustentabilidade e a inerente preocupação com as pessoas e com os ambientes.

Para não nos perdermos na vasta seleção de laticínios da marca Milbona que encontramos nas lojas Lidl, eis um guia visual para compras certeiras.

Iogurtes

Naturais ou de sabores, sólidos ou líquidos, com diferentes texturas e caraterísticas e até sem lactose e com ingredientes biológicos. No Lidl, a seleção de iogurtes é vasta, apta a diferentes estilos de alimentação, do iogurte natural ao iogurte grego, do iogurte magro com pedaços ao iogurte com fruta.

Destaque, ainda, para o iogurte proteico, iogurte sem lactose e ao Skyr.

Queijos

Eis um alimento presente em todas as mesas e transversal a todas as refeições e momentos do dia. Seja um amante incondicional de queijo, que não se cansa de novas experiências, ou um consumidor mais tradicional, a secção de queijos das lojas Lidl celebra a diversidade de sabores, texturas e origens. Abaixo encontra uma seleção de queijos curados, queijo flamengo, queijo parmesão, queijo fresco para barrar, queijo feta, queijo manchego e queijo cheddar. Componha uma tábua irresistível e conquiste com as suas refeições.

Ainda nos queijos, aposte na diversidade de sabores e experimente um queijo brie, um camembert e o cottage. Atreva-se nas inúmeras possibilidades à mesa que lhe proporciona o queijo quark, o grana-padano, o mascarponee o ricotta. E, deixe-se conquistar pela maciez de um queijo mozzarella.

Leite

É ele a origem de tudo: sem leite não há laticínios, como também é o leite que nos acompanha em todos os momentos da vida, desde o nascimento. Argumentos só por si válidos para no Lidl encontramos uma variedade de leite de origem selecionada, garantindo-nos a base para qualquer refeição ou criação culinária. Não faltam os incontornáveis leite magro, leite meio gordo e leite gordo. Como também encontramos o leite sem lactose e o leite com chocolate.

Manteiga e natas

São essenciais para uma quantidade de deliciosas receitas e, no caso da manteiga, é o par perfeito para as torradas quentes (e não só). No Lidl, a seleção de manteigas e natas presta-se a tudo o que possamos imaginar: encontramos manteiga light sem sal, manteiga com sal, bio manteiga sem sal.

Nas natas, destaque para as natas culinárias e natas para bater. De olhos postos em receitas gulosas, eis que se apresenta o chantilly e o leite condensado.

Sobremesas Milbona

A vida também se faz de prazeres. Um deles é aquele que nos é proporcionado pela mesa e, nesta, é inevitável que falemos das sobremesas. A seleção de laticínios do Lidl também pensa nos mais gulosos. Perto dos iogurtes, encontramos deliciosas sobremesas, desde pudins e gelatinas a receitas tradicionais portuguesas (como baba de camelo, serradura, natas do céu e arroz-doce), sem que falte o pudim flan.

Sugestões de receitas com laticínios

Embora possam ser saboreados de forma simples, os laticínios são ótimos ingredientes para confecionar deliciosas receitas. Abaixo encontra sugestões de receitas simples e económicas:

Atreva-se na cozinha com travo internacional e perceba todo o potencial do iogurte em pratos principais.

Um clássico, ideal para uma mesa descontraída e já de olhos postos nos meses mais quentes que se avizinham.

Os miúdos vão adorar esta quilhe "gulosa". O queijo mozarela, com a toda a sua maciez, proporciona pratos incríveis.

Perceba como é simples mudar para melhor o seu pequeno-almoço. Uma taça plena de saúde e bem-estar.

O iogurte casa na perfeição com belas sobremesas. Eis o exemplo disso mesmo nesta mousse deliciosa.

Gostou destas receitas? Espreite aqui e encontre um mundo de pratos.