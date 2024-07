Cozinhar também é surpresa e a alegria de a ver nos rostos de quem convidamos para uma refeição. Neste caso, prepare a mesa, faça os convites e deleite-se com os sorrisos que vai provocar nos seus colegas (ou amigos e familiares). Esta é uma verdadeira sobremesa de verão, com todos os ingredientes que esta pede, a começar pela frescura.

Os pratos onde vai servir estes Mini Baked Alaska reservam agradáveis surpresas em jeito de delicadas camadas de doce. Ora veja: uma primeira camada de merengue a desfazer-se ao toque da colher que vai encontrar o gelado de caramelo com flor de sal produzido em Portugal. Abaixo, uma fatia fininha de bolo envolve um guloso creme de caramelo salgado. A doçura e surpresa continuam, com a colher a encontrar uma última camada de bolo.

Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra.

Para fazer desta refeição um momento épico, junte-lhe uma outra sobremesa: Mousses de chocolate negro e de caramelo salgado, com praliné de frutos secos.

Saiba como preparar o Mini Baked Alaska

A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve seis pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de 40 minutos (3h40 se considerarmos a refrigeração)

Para o bolo

Ovos: 2 ovos

Açúcar branco: 65g

Bebida vegetal: 45ml

Manteiga derretida: 45ml

Farinha de trigo peneirada: 70g

Fermento em pó: 1 colher de chá

Gelado de caramelo com flor de sal Continente Seleção

Creme de caramelo salgado Continente Seleção

Para o merengue

Claras: 5

Açúcar branco: 115 g

Vai receber os colegas em casa e quer impressionar? Selecionámos a receita perfeita créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1. Prepare primeiro o bolo: Numa taça, bata os ovos com o açúcar branco até ficar bem cremoso.

Passo 2. Junte a bebida vegetal e a manteiga derretida. Bata bem novamente.

Passo 3. Adicione a farinha e o fermento em pó peneirados. Envolva bem e delicadamente.

Passo 4. Verta para um tabuleiro raso forrado com papel vegetal e alise bem. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por 12 a 15 minutos. Deixe arrefecer e recorte fatias redondas com a ajuda de um aro.

Passo 5. Entretanto, cubra taças com película aderente. Disponha uma a duas colheres de gelado de caramelo com flor de sal e alise bem. Disponha uma fatia redonda de bolo, espalhe creme de caramelo salgado e termine com uma segunda fatia redonda de bolo. Sele com a película e leve ao congelador por três horas.

Passo 6. Ao fim deste tempo, prepare o merengue: batas as claras em castelo até ficarem firme. Adicione o açúcar pouco a pouco e bata até obter um merengue consistente.

Passo 7. Desenforme os baked Alaska e retire a película. Cubra com o merengue e alise com uma espátula. Faça desenhos com um garfo e queime com o maçarico de cozinha.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de sobremesas.