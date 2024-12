O Ano Novo pode trazer também alguns “quilinhos” a mais e, com a crescente preocupação com a saúde, a linha e o bem-estar, cada vez mais pessoas procuram soluções menos calóricas que satisfaçam até os mais gulosos.

É aqui que o açaí, uma superfruta rica em antioxidantes e nutrientes, pode vir para salvar o dia (e até a quadra). Criar novas receitas com açaí não só adiciona um toque exótico e saboroso, mas também uma opção mais nutritiva para as suas reuniões familiares. Neste artigo, apresento três receitas de doces saudáveis com açaí, que prometem encantar o paladar e alimentar o espírito.

1. Trufas de Açaí com Cacau

Ingredientes:

200 g de polpa de açaí congelada

100 g de tâmaras sem caroço

50 g de cacau em pó

100 g de amêndoas trituradas

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Para um sabor extra a Natal, pode adicionar também uma pitada de canela.

Preparação:

1. Comece por deixar as tâmaras de molho em água morna por 10 minutos.

2. Após este passo, bata as tâmaras no processador até formar uma pasta.

3. Adicione a polpa de açaí, o cacau em pó, as amêndoas trituradas, o óleo de côco e o extrato de baunilha. Bata até obter uma massa homogénea.

4. Faça pequenas bolinhas com a massa e passe-as no cacau em pó.

5. Leve ao frigorífico por, pelo menos, uma hora antes de servir.

2. Cheesecake de Açaí

Ingredientes para a base:

200 g de amêndoas

100 g de tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de óleo de coco

Ingredientes para o recheio:

300 g de polpa de açaí congelada

200 g de castanha de caju (deixadas de molho por 4 horas)

100 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de mel ou xarope de agave

Sumo de 1 limão

Preparação:

1. Para a base, processe as amêndoas, as tâmaras e o óleo de coco até formar uma massa. Pressione essa mistura no fundo de uma forma de aro removível.

2. Para o recheio, bata todos os ingredientes no liquidificador até obter um creme liso.

3. Despeje o creme sobre a base e leve ao congelador por, pelo menos, 4 horas.

4. Retire do congelador 10 minutos antes de servir.

3. Mousse de Açaí com Coco

Ingredientes:

200 g de polpa de açaí congelada

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de mel

1 envelope de gelatina incolor

Coco ralado para decorar

Preparação:

1. Hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem.

2. No liquidificador, bata a polpa de açaí, o leite de coco e o mel até obter uma mistura homogénea.

3. Adicione a gelatina hidratada e bata novamente.

4. Despeje a mistura em taças individuais e leve ao frigorífico por, pelo menos, 4 horas.

5. Decore com coco ralado antes de servir.

Com estas receitas, vai conseguir não só uma mesa original, gulosa, mas mais equilibrada, juntando um toque de inovação que vai surpreender (e agradar) os seus familiares… até os mais céticos!