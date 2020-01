Umami, o quinto elemento

Umami. Termo estranho. Não conhece? desengane-se. Umami é quinto elemento do paladar humano, a par do doce, azedo, amargo e salgado. Significa “gosto saboroso e agradável” e é uma descoberta nipónica. Antes, no século XIX, o chefe francês Auguste Escoffier considerou que o molho de soja era o “quinto sabor”. O molho de soja coopera para abrir o sabor de um guisado, do arroz, sopa e outros pratos. Experimente e coloque umas gotas de umami nos seus cozinhados.

Sal quanto baste, mas sem abdicar de uma pitada

É sabido que o consumo excessivo de sal prejudica a saúde. Contudo, uma pitada com moderação deste ingrediente pode fazer maravilhas pelo seu cozinhado. Ao adicionar um pouco de sal à massa da levedura verá que esta cresce mais rapidamente, ficando leve e arejada.

O pão fresco gosta de misturas

O pão caseiro pode ficar mais fresco e durante mais tempo com um pouco de farinha de sêmola. Junte esta mistura à massa de pão: Uma colher de chá misturada com duas chávenas de água. A mesma medida pode ser utilizada noutras massas como de as das tortas e panquecas.

Baunilha não é doce e casa com saladas

A baunilha é conhecida de todos nós, sobretudo dadas as aplicações na doçaria. Some um interessante sabor às suas saladas adicionando um pouco de extrato de baunilha. Este combina bem com vegetais.

Vinagre e arroz, casam bem

O arroz pegajoso será uma triste memória com este expediente. Adicione uma colher de chá de vinagre à cozedura do arroz e verá como este fica solto.

Um café ganha suavidade com a manteiga

Para conseguir fazer um café suave, sem abdicar do sabor e sem ter de lhe adicionar mais água, acrescente-lhe um pouco de manteiga, momentos antes de o beber.