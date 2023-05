Quem quiser dispensar a fritura dos ovos, mas mesmo assim não lhes quer ver subtraído o sabor delicioso de um ovo estrelado, encontra nesta solução uma resposta que, para além do aspeto apetitoso, não trai no sabor a receita tradicional de frigideira.

Neste caso, o bacon é previamente frito, mas pode optar por levá-lo ao forno simultaneamente com os ovos. Vai ficar estaladiço e emprestará parte do seu sabor à restante receita.

As claras são batidas à parte e, com elas, fazem-se tantos montinhos quantos os ovos usados. É nestes montinhos que vai verter as gemas, antes de levar ao forno.

Para finalizar, a frescura de uns tomates cherry.

Para saber como confecionar estes ovos mágicos de forno, basta seguir a receita abaixo.