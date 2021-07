Ideais para uma sobremesa ou momento de puro prazer, escolha a receita que mais lhe enche o olho e o palato. Qual será?

Quem resiste a um bom Salame de chocolate?

Este Salame de chocolate é uma verdadeira delícia, muito equilibrado sem perder nada em sabor. Com uma textura perfeita faz querer devorar mais algumas fatias. E, confesso que não sou chocolate lover, mas este salame fez-me pensar duas vezes se não adoro mesmo chocolate.

créditos: Green Smiles

Nunca se diz que não a um bom bombom, certo?

Estes Bombons de coco e amendoim com cobertura do chocolate são perfeitos, com uma camada exterior bem consistente e um interior bem suave. Têm um ingrediente surpresa, que ajuda a dar cremosidade e evita a utilização excessiva de gordura. O melhor é que pode personalizar estes bombons com toppings variados – coco ralado, amêndoa, cacau, entre outras opções.

créditos: Green Smiles

E, para finalizar, uns Ninhos de mousse de chocolate

Na verdade, esta sobremesa de Ninhos de mousse de chocolate é um dois em um. Pode escolher fazer apenas a mousse de chocolate, mas recomendo mesmo que invista nestes ninhos super saborosos. É uma sobremesa muito leve e saborosa, com os sabores bem suaves e característicos.

É uma receita muito versátil também, podemos variar nos sabores dos “ninhos”, mas também dos toppings. Podemos repeti-la vezes sem conta, sempre de formas diferentes.