Independentemente do que nos pedem os tempos que vivemos, a nossa casa sempre foi um refúgio de paz. Porque, convenhamos, não lhe chamamos ‘apenas’ a nossa casa, apelidamo-la o nosso lar. É, aí, nesse cantinho de conforto, que guardamos algumas das nossas melhores memórias, também elas associadas ao Natal. Quem não junta ao álbum de boas recordações a felicidade que antecede a troca de prendas? Ou o empenho em fazer da mesa de Natal objeto de beleza? Ou as conversas que se prolongam noite dentro, embaladas pela rica cozinha da Consoada?

Torne-se um verdadeiro Barista, especialista na tira do café, com este Barista Gift Pack.

Apesar de nos saber pelo céu recordarmos e vivermos as nossas casas é um facto que nelas passamos agora mais tempo. Gerir esse tempo de forma a tornar cada minuto novidade, nem sempre é caminho fácil de completar. Há que apelar à criatividade para afastar palavras como tédio ou aborrecimento, mesmo num período tão rico emocionalmente como é o Natal. Há, também neste, que saber reinventar cada momento.

A casa dos presentes ao alcance de uma visita virtual Numa época do ano mágica, de prendas únicos e memoráveis, a Nespresso apresenta-nos a casa dos presentes, o espaço no digital onde encontramos um trio de edições limitadas de café, inspirados na tradição italiana; dezenas de acessórios de design e em edições permanentes e limitadas, assim como oferta em máquinas de café com descontos entre os 60 e os 100 euros, mediante a compra de 100 cápsulas.

Trazer novidade a esta época tão especial é tão simples quanto acrescentar-lhes novas experiências. Porque não “convidar” para a Consoada e tudo o que lhe é próprio um maravilhoso café com a cremosidade de uma espuma de leite de caramelo? Ou acompanhar as conversas em torno da mesa de reconfortantes lattes ou cappuccinos?

Isto, com a vantagem de não precisarmos da visita de um Barista profissional para nos preparar receitas de café deliciosas. Antes, visitarmos a partir dos nossos lares a casa de todos os presentes para o Natal com aroma, sabor e cheiro a café.

A Nespresso mima-nos com um mundo de cafés à distância de uma visita virtual, com a oportunidade de, sem custos de entrega, recebermos em casa máquinas de café com até 100 euros de desconto*; acessórios de edições permanente e limitada que vão surpreender os apaixonados por café e design. Um trio de sugestões que se completa com uma seleção de cafés em edições exclusivas e limitadas.

Assinatura Nespresso: máquina nova de café por 1 euro Quanto pode valer um euro? No Plano de Assinatura da Nespresso vale-nos uma máquina de café nova. Há mais, as 12 mensalidades revertem totalmente como crédito, o mesmo é dizer, porta aberta para realizarmos alguns dos nossos sonhos. Crédito que pode ser usado para aquisição de café, acessórios e máquinas. Isto, num mundo de cafés com dezenas de referências e sempre com novidades.

O mesmo é dizer, a oportunidade de nos oferecermos ou de endereçarmos a alguém, a possibilidade de reinventar em casa os rituais do café, com uma infinita combinação de técnicas e ingredientes. Cafés a harmonizarem com leites, chocolates, bebidas vegetais, especiarias, enriquecendo a bebida com espumas e cremes, texturas e muito conforto.

Em suma, estar em casa na companhia do café, é estar bem e sem monotonia. Atreva-se com um Café After Eight, num casamento com o famoso chocolate e leite. Ou, espevite os seus dias com um Cortado com canela e açúcar mascavado, com o café em harmonia com o chá e a especiaria. E, já que celebra com café, porque não fazer da sua nova máquina a especialista em sobremesas deliciosas? Um Flan descafeinado traz consigo a palavra surpresa.