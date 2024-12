Patrocinado por Continente

Com o Natal multiplicam-se os convites para os encontros com amigos e família. Com estes, a inevitável pergunta: “O que querem que levemos?”, a que se sucede a resposta: “Estejam à vontade, o que vos parecer melhor”. Pois bem, este Natal a sobremesa vai ser inesquecível. A receita perfeita tem nome: Trifle de mousse de chocolate e profiteroles.

Todos nós guardamos memórias de refeições de Natal, aquelas carregadas com a magia da infância e, mais tarde, o conforto de sabermos estar entre os que nos são queridos. Encontros memoráveis pedem-nos refeições inesquecíveis. Neste Natal faça da sua chegada aos convívios um momento especial. Apareça com um Trifle de mousse de chocolate e profiteroles de caramelo salgado. Esta sobremesa não se limita a ser linda e a emprestar um toque natalício à ementa. A receita, para além da preparação simples, envolve várias camadas de pura delícia. À mousse de chocolate sedosa, sobrepõe-se uma delicada camada de natas, logo "aconchegada" por nova camada de mousse. A rematar, os profiteroles de caramelo salgado guardam um interior macio e tentador. Para fazer desta refeição natalícia um momento inesquecível, junte-lhe esta Tarte de chocolate e caramelo salgado. Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra. Saiba como preparar este Trifle de mousse de chocolate e profiteroles A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve oito a dez pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de 30 minutos. O tempo total, o que inclui a refrigeração da mousse, ronda uma hora. Chocolate picado: 300 g Manteiga: 300 g Ovos (claras separadas das gemas): 6 Açúcar branco: 150 g Natas: 400 ml Açúcar em pó: 25 g Profiteroles de caramelo salgado Continente Seleção: usar q.b. Açúcar em pó para polvilhar: usar a gosto Mais um almoço Natal e quer levar uma sobremesa inesquecível? Selecionámos a receita perfeita! Mãos à obra Passo 1. Numa taça, junte o chocolate picado e a manteiga e leve a derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Passo 2. Entretanto, bata as claras em castelo. Assim que obtiver picos firmes adicione o açúcar e bata bem por alguns minutos. Passo 3. Junte agora as gemas e bata novamente até obter uma mistura homogénea. Passo 4. Por último, junte a mistura de chocolate e manteiga e envolva bem. Reserve no frigorifico. Passo 5. Entretanto, bata as natas e junte o açúcar em pó. Passo 6. Numa taça de vidro, coloque uma primeira camada de mousse de chocolate, depois uma camada de natas e termine com a mousse de chocolate. Passo 7. Por cima disponha as profiteroles de caramelo salgado e decore com açúcar em pó. Bom apetite