Há alimentos com a qualidade de elevar uma refeição ao estatuto gourmet. Entre estes ingredientes que guardam o condão de estimular os nossos sentidos e acrescentar valor a uma receita, está a trufa. Esta, é um dos segredos que vai tornar o prato que lhe propomos um sucesso num jantar de convívio.

Às trufas, há que juntar o sabor campestre dos cogumelos, a doçura das cenouras baby e a textura cremosa de um bom risotto. É outono, e a mesa pede a chamada cozinha de conforto. Para adicionar um toque de cor a esta estação do ano de tons pardacentos, decore este Risotto de trufa com cenoura baby assada com a alegria das flores comestíveis.

Para fazer desta refeição um momento inesquecível, junte-lhe este Folhado de camembert e paté com mel.

Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra.

Saiba como preparar o Risotto de trufa com cenoura baby assada

A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve quatro pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de 30 minutos (com forno) ao que acresce cerca de 30 minutos.

Cenouras baby 20

Azeite usar um fio generoso

Sal e pimenta usar q.b.

Risotto com trufa Continente 250 g

Vinho branco 50 ml

Água quente 300 ml

Mistura de cogumelos laminados 80 g

Queijo parmesão ralado usar q.b.

Flores comestíveis usar q.b.

As amigas vão aparecer para jantar e tem de pensar no prato principal? Selecionámos a receita perfeita! créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1. Comece por preparar as cenouras: coloque-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Regue com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta. Envolva bem e leve ao forno a 180 ºC por 20 a 25 minutos.

Passo 2. Entretanto, verta numa frigideira um fio de azeite e junte o risotto de trufa. Deixe refogar por alguns instantes.

Passo 3. Refresque com vinho branco, tempere com sal e deixe o álcool evaporar.

Passo 4. Pouco a pouco, vá juntando a água quente e mexendo constantemente até o arroz estar no ponto.

Passo 5. Já no final da cozedura, junte os cogumelos e deixe cozinhar por mais alguns minutos.

Passo 6. Sirva o risotto de trufa, por cima coloque as cenouras baby assadas, polvilhe com queijo parmesão ralado e decore com flores comestíveis.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas vegetarianas.