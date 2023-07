1. Pouca luz e sem vibrações

Para envelhecer bem, o vinho precisa de estar guardado num local com luz indireta, arejado e em repouso absoluto. Evite locais sujeitos a vibrações ou trepidações.

2. Temperatura fresca e constante

A temperatura ideal situa-se entre os 12 e os 14ºC. Evite oscilações térmicas superiores a 4 ou 5ºC e locais quentes como a cozinha, ao lado do forno ou num anexo fora de casa.

3. Local ventilado

O local dever ser arejado para evitar que outros cheiros alterem o sabor e o aroma do vinho. Evite guardar outros produtos com cheiros intensos perto das garrafas.

4. Estante virada a norte

As soluções modulares (em diversos materiais) são ideais pois crescem, em altura e largura, consoante a necessidade. Caso seja possível, fixe-as numa parede virada a norte.

5. Garrafas deitadas

O vinho conserva-se melhor se as garrafas ficarem na horizontal, mantendo a rolha embebida e evitando a sua oxidação.

6. Como guardar cada tipo de vinho

Guarde os vinhos brancos nas prateleiras mais baixas e mais frescas e os tintos nas prateleiras superiores. Os rótulos devem ficar virados para cima, para serem consultados sem ter de rodas a garrafa.

7. Humidade a rondar os 60%

Uma humidade excessiva pode originar bolores e danificar os rótulos e as rolhas. Já se for muito baixa, as rolhas podem secar e permitir uma certa evaporação do vinho. Se o espaço for muito seco escolha um material para o chão que possa ser molhado, para aumentar o nível humidade; por outro lado se o eu pretende é reduzir o nível de humidade, pode espalhar areia, colocar recipientes com sal grosso ou recorrer a um desumidificador.