Não vamos começar do zero, nem sequer esperar que este ou aquele ingrediente opere o milagre, mas há que saber por onde iniciar caminho. Um dos cooperantes neste reajustar de agulhas para uma dieta mais equilibrada é o chamado chá de três ervas. Ou melhor, uma combinação de chá e infusões que podemos ir gerindo ao longo da semana.

Os objetivos destas combinações entre chá branco, chá verde, alfafa, hibisco, carqueja, cavalinha ou dente-de-leão, são proporcionar drenagem de líquidos, eliminar toxinas, ou acelerar a queima de gorduras.

Não têm segredo e nunca os veja como remédios, antes como uma agradável forma de fazer as pazes com o organismo. Beba-os ao longo do dia, quentes, reconfortantes e aromáticos.

Combinação 1: Carqueja com centelha asiática (planta medicinal) e cavalinha. Apresenta efeito diurético e relaxante na zona abdominal.