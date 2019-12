Se há imagem de pequeno-almoço que o cinema norte-americano há muito nos deixa é a das panquecas, ainda fumegantes, partilhadas pela família. Não lhes falta uma colherada de xarope de ácer e a magia do sabor encontrado neste casamento entre farinha, leite e ovos.

A mesma receita que nos idos de 1934 inspirou um filme onde protagonizavam as atrizes Claudette Colbert Louise Beavers. O que as uniu no argumento de “Espelho da Vida”? Uma receita secreta de panquecas que as tirou da pobreza e as fez milionárias.

Não garantimos que esta receita que aqui trazemos nos leve para a fortuna. Garantimos, sim, que é um sucesso nas pesquisas na Internet, replicada centenas de milhares de vezes. Quem quiser seguir as regras para as panquecas perfeitas, tem aqui um bónus.

Bom proveito.