Neste fim de semana prolongado, ponha mãos à obra e experimente novas receitas. Deixo-lhe três sugestões, uma para cada dia.

Já que não podemos sair de casa, invista no cenário em que vai fazer as suas refeições. Decore a mesa com um motivo especial - seja uma flor, uma louça que já não usa há muito tempo, uma vela. De certeza que tem algo aí por casa. Mesmo à distância, convide a família para uma videochamada e desfrute.

Surpreenda-se com novos sabores e varie nas sobremesas que costuma preparar, seguindo os conselhos que damos abaixo. Depois, pode experimentar mais receitas aqui

Comece com estes deliciosos ninhos de mousse de chocolate

Esta sobremesa é um dois em um. Pode escolher fazer apenas a mousse de chocolate, mas recomendo mesmo que invista nestes ninhos super saborosos. É uma sobremesa muito leve e saborosa.

Experimente este crumble caseiro

Esta é uma versão de crumble sem glúten, sem açúcares refinados ou produtos de origem animal. O que tem é muito sabor e muita satisfação! Uma óptima opção de alimentação consciente.

E guarde um tempo (não precisa de ser muito) na cozinha para um bolo de cenoura e laranja.

Adoro bolos fofinhos e húmidos. Este tem umas das combinações que mais gosto: cenoura, laranja e cacau. Seja para sobremesa ou lanche, funciona muito bem e é muito fácil de fazer. Espreite.