Segundo passo, preparar o recheio

Uma hora antes de o cozinhar, preparamos o recheio. Desta feita vamos levar num tacho ao lume, um bom fio de azeite, uma cebola descascada e picada e uma pitada de sal. Deixamos o azeite aquecer e juntamos-lhe 500 g de carne de porco picada, 100 g de bacon também picado e cinco salsichas frescas às quais retirámos a pele. Com as mãos vamos esfarelar a carne da salsicha e juntá-la ao preparado no tacho.

Juntamos um raminho de salsa. Temos, já separado, um pão (ex. carcaça), a demolhar em leite morno.

Quando as carnes estiverem ricas de sucos, juntamos 150 g de cogumelos Shiitake, o pão demolhado, dois ovos médios e mexemos com algum vigor para unirmos todos os ingredientes. Regamos com o sumo de um limão. Quando o preparado perder parte substancial do seu líquido, está pronto a sair do lume.

Vamos deixar arrefecer antes de rechear o nosso peru.

Uma crosta divinal quando sair do forno

Antes de acomodarmos o peru no tabuleiro do forno há que garantir que para além da carne, do recheio lhe cuidamos de dar uma pele estaladiça, apetitosa.

Para isso vamos levar a um ´tachinho´ a seguinte mistura: 100 g de margarina (ou banha se preferir), o sumo de dois limões de tamanho generoso, seis dentes de alho bem ´picadinhos` e uma colher de sopa de pimentão-doce.

Deixamos, no calor do lume, todos os ingredientes se unirem e, com este líquido, vamos regar o peru no momento de ir ao forno. Este deverá estar pré-aquecido nos 200 ºC, podendo baixar para os 180 ºC na altura de assar o peru.

Após duas a duas horas e meia de assado terá o seu peru de natal pronto para ir à mesa. Para conferir a maciez da carne, espete-a com uma faca. Se não verter sangue, o peru estará assado.