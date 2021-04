Conhece o millet ou milho painço? Descubra 3 vantagens e 3 receitas para o consumir

Em Portugal, o Milho Painço ou Millet é conhecido e normalmente usado como alimento dos periquitos. É muito utilizado no Norte da Europa (é um cereal ideal para promover a vitalidade física e adaptação ao clima frio) e em África.

O seu consumo regular traz muitos benefícios à nossa saúde, principalmente indicado para nutrir o nosso pâncreas e estômago. Para além disto, o millet é:

- Muito rico em proteínas, fósforo (super importante para combater as enxaquecas crónicas, problemas respiratórios e a nossa condição cardíaca) e vitaminas (magnésio e cobre).

- Rico em ferro e tem uma ação diurética e antifúgica.

Acresce que a presença de hidratos de carbono completos no millet promove a sensação de saciedade, evitando os picos glicémicos, e pode ajudar em processos de emagrecimento e controlo de peso. E, principalmente, em casos de diabetes – precisamente por ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue.

Como podemos preparar o millet?

O millet deve ser demolhado e lavado antes de ser cozinhado. Isto porque o millet tem um químico natural – as saponinas, que têm um sabor amargo – que desaparece quando é demolhado. As saponinas servem para proteger o cereal dos insectos e das temperaturas elevadas, não nos prejudicam em nada. Aliás, só temos vantagens em demolhar sempre todas as leguminosas e cereais antes de os cozinharmos.

Para o preparar o millet e ficar soltinho, o processo é muito fácil: uma porção de millet para duas de água e uma pitada de sal. Se quisermos que fique cremoso ou mais macio, basta acrescentar mais água.

Pode ser usado ao pequeno-almoço (nos cremes), em saladas, em salteados, em empadões… basicamente em tudo.

E agora vamos a sugestões de receitas? Espreite abaixo três opções bem saborosas e nutritivas.

Creme de millet

Uma taça de Creme de millet faz-me ir ao imaginário infantil, a uma taça da tradicional de papa bem cremosa e saborosa. Pode fazer em maior quantidade e depois poderá adaptar os toppings ao seu gosto no dia.

créditos: Green Smiles

Empadão de millet, tofu e vegetais

Este Empadão de millet, tofu e vegetais é uma verdadeira comfort food que ganha muito ao tradicional pelo equilíbrio e suavidade do millet. Esta é uma receita base que pode ser mais elaborada com outros vegetais e incluir até leguminosas. Dê largas à imaginação e aos alimentos que tiver no frigorífico, surpreenda-se.

Hambúrgueres de brócolos

Os Hambúrgueres de brócolos fazem sempre as delícias de pequenos e graúdos. São muito versáteis pois podemos usá-los nas refeições principais ou mesmo como snack on the go. Para além disso, esta versão de hambúrgueres é uma refeição completa – junta cereal, leguminosa e legume. É perfeita.

Estes hambúrgueres de brócolos não têm glúten ou qualquer tipo de farinha adicionada. A função aglutinadora é feita pelo millet.