Preparar os ingredientes

Dentro de um tacho largo vai verter três colheres de sobremesa: uma com cardamomo em pó, outra com cominhos em pó e uma outra com pimentão doce. Isto para os secos. Nos líquidos, use quatro colheres de sopa de azeite virgem (não precisa de usar um azeite virgem extra).

Entretanto, vai para a tábua de cozinha. Comprou 600 g de cenouras, um talo generoso de aipo (não dispense os raminhos) e uma curgete (200 g). Pode substituir a curgete por chuchu.

Vai descascar a cenoura e cortá-la em cubinhos, assim como a curgete (ou chuchu). Quanto ao aipo, corte o talo em rodelinhas e migue a rama. Vai lavar todos os vegetais em água corrente e reservar numa tigela.

Ainda nos preparativos, leve a uma tigela 150 g de lentilhas vermelhas.

Vai, agora, preparar o elemento líquido: aqueça 600 ml de água até ferver. Posto isto, verta esta água para um recipiente e, neste, deposite um cubo de caldo de galinha. Mexa, deixando o caldo dissolver-se na água.

À parte, tem já abertas duas latas de leite de coco, perfazendo perto de 800 ml.

Finalmente, numa tigela guardou um punhado de sementes de abóbora assadas e um pouco de salsa fresca ou cebolinho.

Vai ainda precisar de uma embalagem de 250 ml de natas azedas.

Levar ao fogo

Sobre o calor do fogão ou placa de indução, já tem o seu tacho com o azeite e as especiarias. Mexa com a colher de pau e acrescente 2 cm de caldo de galinha. Deixe, assim, por um minuto.

Posto este tempo, vai adicionar todos os vegetais e leguminosa. A cenoura, o aipo, a curgete (ou o chuchu) e as lentilhas vermelhas. Junte o restante caldo de galinha e deixe fervilhar um pouco, tapado, por cerca de cinco minutos. Tempere de sal e pimenta preta moída na hora. Tome-lhe o gosto para perceber se está de feição no que respeita ao tempero, não esquecendo que o caldo de galinha já acrescenta o elemento salgado.

Volveram, até agora, perto de dez minutos de fogo. É hora de fazer magia com o leite de coco. Verta, no preparo que está ao lume, o conteúdo das duas latas. Mexa com a colher de pau e deixe cozer.

Dez minutos volvidos, espete com um garfo um pedaço de cenoura. Se não oferecer resistência à pressão, tem o seu creme quase pronto.

No robô de cozinha ou usando a varinha mágica, reduza a cozedura a creme aveludado.

Sirva em tigelas adicionando uma colher de sopa de sementes de abóbora assadas, uma colher de natas azedas (se for a gosto) e termine com um pouco de salsa fresca picada.

Bom apetite.