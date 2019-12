Vamos assar a nossa abóbora antes de a convertermos em puré. Acentua-lhe o doce, mima-a com um toque a fumado delicioso.

Muito fácil. Disponha os pedaços de abóbora num tabuleiro de forno. Regue-a levemente (não lhe dê banho) com azeite. Não vale o investimento em azeite virgem extra. Escolha um azeite corrente, vai poupar na carteira.

Um truque, junte uma batatinha-doce (se escolher da Comporta ou de Algezur não lhe fica mal), uma cebola, também cortadas em quadrados e sem casca. Vão casar sem discussão com a nossa abóbora. Pode, ainda, adicionar dois dentes de alho sem casca.

Salpique de sal grosso, enfeite com pimenta preta moída na hora e, forno.

Volvidos 40 a 50 minutos, a nossa abóbora estará melosa, agradada com o calor e, será momento de a trazermos para a temperatura da cozinha. Não esquecer que durante o assado há que remexer os vegetais pelo menos uma vez.

Hora de um banho de imersão quentinho

Agora iremos dar à abóbora um banho quente. Leve os vegetais ao lume num tacho largo. Junte-lhes um caldo de carne, algo entre as duas e três chávenas bem nutridas, não se acanhe. Para obtê-lo, indo por atalho, aqueça água, adicione-lhe um cubo de caldo de galinha e deixe dissolver.

Não verta de imediato todo o caldo. Apalpe o terreno. Ou seja, com a varinha mágica reduza a sua abóbora e batata-doce (caso a tenha adicionado) a um puré mais ou menos líquido de acordo com o seu gosto.

O ideal é uma sopa cremosa, cedendo com alguma resistência ao avanço da colher.

Nos retoques finais, a magia

Deixe a sopa borbulhar levemente e, ponto final, tem o seu creme concluído. Retifique de sal e pimenta se for a gosto, assim como uma pitada de tomilho seco. E porque não, afoitar-se com uns pedacinhos de bacon frigidos em azeite, estaladiços, para contraste com o creme? E como sabem bem uns pedacinhos de miolo de noz ou umas “pipocas” de grão-de-bico tostadas.

Uma nota final. No momento de servir, junte contraste de cor à sua sopa de abóbora assada. “Pincele-a” com natas azedas. Basta verter uma colher de sopa por terrina. Remate com um fiozinho de azeite virgem extra (agora sim é momento de usar um azeite de primeira).