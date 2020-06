- A cesta deverá ser colocada de forma a que as rodelas de cenoura não toquem no água. Isto porque o objetivo não é cozer as cenouras.

- Tape a panela e deixe as cenouras cozinharem no vapor entre cinco a sete minutos. Pode baixar o lume durante a cozedura.

- Para evitar a completa evaporação da água, controle o nível desta e reforce com mais líquido quente se necessário.

- No final, escorra as cenouras, transfira-as para uma travessa.

- Tempere a gosto (exemplo: um fio de azeite, sal e pimenta).