No primeiro episódio de “Na pele do outro”, Chakall entra em cena de capacete, Miguel Oliveira assume o papel do chef e enverga um turbante. A pretexto de uns camarões ao alho, uma peça de borrego assada no ponto e uma gulosa sobremesa de massa folhada, faz-se a conversa ao correr do tempo. Não falta uma generosa dose de saudável improviso e histórias de dois campeões… o das motos e o das cozinhas.