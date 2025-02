Quando Miguel Telles começou a partilhar as suas receitas no YouTube, estávamos confinados em casa por culpa da pandemia de 2020. Mal podia Miguel imaginar a volta de 180 graus que a sua vida daria. Sem qualquer formação na área da gastronomia, e muito longe de ser chef ou cozinheiro profissional, Miguel foi movido apenas pelo amor à cozinha, sobretudo a portuguesa, e a vontade de alimentar bem a sua família.

Cinco anos depois, o projeto Tuga na Cozinha conta com quase 200 mil subscritores no YouTube e 200 mil no Instagram. Miguel presenteia-nos com receitas deliciosas, como Bacalhau com natas português, Ovos rotos à tuga, Caldeirada de peixe ou Bolo de bolacha. Acresce que os vídeos do Miguel estão repletos de truques e dicas que asseguram mesmo que nada falha.

Diretamente do YouTube nasceu Tuga na Cozinha - O Livro de Receitas (edição Manuscrito) com os partos que mais sucesso fizeram no canal.

Bitoque à tuga e Ovos rotos em três receitas de Miguel Telles, o “Tuga na Cozinha”

Escreve Miguel Telles na introdução à presente obra: “Sou fã da comida tradicional portuguesa: daquela que é verdadeira, que é nossa, e que sabe sempre a casa e a conforto. Mas não me dá prazer nenhum ficar preso a todos os passos de uma receita, e é por isso que adapto sempre os pratos às minhas preferências, assim como às da minha família”.

Acrescenta o autor de Tuga na Cozinha - O Livro de Receitas: “Cozinhar é seguir os vossos gostos, instintos, até mesmo aquilo que vos apetece fazer naquele momento!”. Um convite à descoberta que Miguel nos deixa em 60 receitas como Sopa de peixe, Salada de polvo, Folhado de queijo de cabra, Leitão à Bairrada, Bife com molho pimenta, Alheira à tuga, Choco frito, Salmão à Brás, Bolonhesa de lentilhas ou Baba de camelo.

Da obra, destacamos três receitas. Bom proveito.

“Não precisam de comprar uma carne cara para esta receita: o bitoque não é um prato refinado, é uma receita simples e despretensiosa. Qualquer peça é boa, desde que... fique fininha! Assim garantimos que fica sempre tenra”.

Ovos rotos “Estes são os meus ovos rotos, não a receita tradicional, OK? Mas confiem em mim: vão adorar”.