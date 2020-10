Apesar de exigir moderação, ao contrário do que muita gente pensa, o azeite, ingrediente central da popular dieta mediterrânica, é uma das melhores gorduras que pode utilizar no seu dia a dia. Na sua versão normal ou nestas enriquecidas. Para além de saudáveis e saborosos, os azeites aromatizados são ainda uma sugestão original e personalizada de presente artesanal. Mas há que ter alguns cuidados para que este líquido valioso não se torne prejudicial para a saúde, pelo que importa seguir regras.

Antes de começar, esterilize os frascos ou as garrafas onde vai, depois, armazenar o azeite. Deixe-os, de seguida, secar completamente. Se usar ervas frescas, aqueça o azeite a 40º C, tendo, no entanto, cuidado para não o queimar. Se optar por usar plantas secas, pode saltar este passo. Se quiser juntar alho, doure-o previamente numa frigideira, com um pouco de azeite, para libertar sabor. Utilize sempre um azeite com uma acidez máxima de 0,8% para não comprometer, depois, o resultado final.

Para preparar um azeite de manjericão, por exemplo, pode adicionar 80 gramas de manjericão fresco a dois decilitros de azeite virgem extra. Escolha as folhas mais tenras da planta e escalde-as em água a ferver. Arrefeça-as de imediato com água fria e escorra-as cuidadosamente. Emulsione-as com azeite e transfira para um recipiente. A regra é a mesma para todas as ervas aromáticas. Para um azeite de tomate-cereja, aqueça o azeite a 100º C, junte o vegetal e está pronto a enfrascar ou engarrafar.

Os frascos com o azeite aromatizado devem repousar cerca de duas semanas num local seco e sem luz. No caso do azeite aromatizado com ervas frescas, estas devem ser removidas depois do tempo de repouso e antes de consumir o produto. Este azeite deve ser consumido num prazo máximo de dois meses. Se pretender aumentar o seu prazo de validade, guarde o recipiente na parte inferior do frigorífico ou congele-o em pequenas porções numa cuvete. Pode usar depois os cubos nos cozinhados.