Muitos utilizado nos países asiáticos, que não o dispensam nas suas cozinhas, o wok permite saltear, grelhar e até cozinhar ao vapor todo o tipo de alimentos de forma rápida e com pouca gordura. Antes de comprar um, pense para quantas pessoas sai cozinhar. O tamanho mais comum para um wok de 36 centímetros, que dá habitualmente para três a quatro pessoas. Antes de o usar, lave com água quente e um pouco de detergente.

Com o wok ao lume, passe um papel levemente embebido em óleo vegetal, em toda a superfície. Se preferir, também pode usar um pincel em silicone. Depois, enxague com água e deixe secar. Depois de usar, deixe arrefecer e lave com água quente, usando uma esponja macia. Não esfregue nem use detergente para preservar o revestimento. Para secar, aqueça durante um ou dois minutos e limpe com papel absorvente.

3 formas de tirar maior partido do seu wook

Estas são alguns dos tipos de confeção a que pode recorrer para dar mais uso ao seu:

1. Grelhar

Não necessita de gordura se optar por este utensílio de cozinha para o fazer. Deixe o peixe ou a carne marinar por alguns minutos. O sumo de limão é uma boa opção. Em seguida, coloque-os no wok previamente aquecido e grelhe-os.

2. Saltear

Corte os alimentos em pedaços pequenos, de tamanho e espessuras iguais, para a cozedura ser rápida e preservar a cor, textura e o seu valor nutritivo. Aqueça primeiro o wok e depois deite óleo vegetal em fio nos lados. Quando o óleo estiver quente, junte a comida e mexa continuamente.

3. Cozer ao vapor

Introduza um pouco de água no wok. Coloque uma grelha sobre a qual vai depositar um cesto para cozer a vapor ou uma placa com os alimentos a preparar. Ferva, de seguida, a água e cubra o wok com tampa. Esta é uma forma muito saudável de preparar legumes.