Citrinos

Laranjas, tangerinas, clementinas, toranjas e limões variam na tonalidade mas todos são ricos em vitamina C. Assim como os quivis e frutos vermelhos como framboesas, amoras, mirtilos e morangos e ainda alguns vegetais, com destaque para os brócolos, pimentos, pepinos e espargos.

Oleaginosas

As nozes, avelãs, castanhas e amêndoas, entre outros frutos, são boas fontes de calorias e nutrientes como vitaminas e minerais. Também ajudam a memória e a concentração.

Especiarias e temperos

Em grão, em pau ou em pó, são excelentes para dar um toque especial a qualquer prato. A pimenta é antioxidante e é rica em vitamina C e E. Já a canela exerce um efeito digestivo, contribui para o aumento da temperatura corporal e fortalece as defesas contra infeções.

A ter em conta ainda o gengibre, seja num guisado de carne, numa salada quente de legumes ou no chá da manhã.

Sopas

Já sabemos que ajudam a saciar o apetite, quando consumidas no início da refeição, sendo uma boa opção para quem quer controlar o peso. Use legumes de diferentes cores para garantir um amplo leque de vitaminas e minerais. O tomate, cenoura, abóbora e pimento são ricos em vitamina A. Os brócolos, espinafres, agrião e couves contêm vitamina C, magnésio e luteína. A cebola e o alho, por seu turno, são fonte de selénio, bem como os cereais integrais. As sopas também devem conter leguminosas como grão, feijão, ervilhas ou lentilhas, ricas em ferro, cálcio, potássio, fibras e vitaminas do grupo B.

Peixe gordo (mas também os outros)



Os peixes gordos (salmão, sardinha, cavala, atum, sarda, arenque) são um dos melhores alimentos para o inverno, devido à “gordura boa” contida no ómega-3. Mas os peixes magros (pescada, garoupa, linguado, carapau, salmonete, tamboril, robalo, bacalhau) são igualmente nutritivos, com a diferença de concentrarem a sua gordura no fígado.