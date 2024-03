Uma receita com sabor tradicional aqui preparada com o bom pão de Rio Maior. Para servir num almoço de família.

Mais fácil é impossível. Esta salada de salmão fumado é também uma ótima forma de aproveitar as sobras de pão, para reduzir o desperdício. Experimente.

"Estas Panquecas coreanas são perfeitas para introduzirmos mais legumes na nossa alimentação. Os miúdos também vão adorar", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", e autora da receita.

A carne deliciosa da sapateira, junta-se ao ovo cozido, maionese e sumo de limão, num recheio a não perder para o pão de centeio.

Um pequeno‑almoço completo e multicolorido que nos garante um aporte equilibrado de nutrientes, muitas vitaminas e minerais, maior saciedade por várias horas. Uma receita de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão Too Good To Go.

Adicione uma quantidade generosa de bagos de trigo a um estufado cremoso de frango e estragão, e não só acrescentara os benefícios dos cereais integrais para a saúde, mas também dispensara a confeção de um acompanhamento.

Esta salada já antiga é um dos pratos mais bem conhecidos no centro de Itália. Deve a sua fama aos sabores encorpados e à sua pura simplicidade, sendo também uma forma deliciosa de dar uma nova vida a pão velho. Uma receita To Good To Go.

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.