A verdade é que nos dias de hoje os serviços de entrega de produtos ao domicílio ganharam força – e o vinho não é exceção.

De forma a que possa desfrutar na perfeição as garrafas que lhe são entregues em casa, a PMC Wine & Food deixa-lhe algumas dicas.

Para desfrutar ao máximo dos vinhos que lhe chegam à porta, basta seguir estes 6 simples passos.

Passo 1: Desinfetar a garrafa

Embora já não estejamos a viver o Estado de Emergência no país, o coronavírus continua ativo e, por isso, temos de nos manter alertas e cuidadosos.

O primeiro passo a tomar quando receber os vinhos em casa deve ser desinfetar as garrafas. Pode pegar num pano umedecido com um pouco de álcool e passá-lo pelas garrafas antes de as guardar, de forma a prevenir a sua segurança.

Passo 2: Partilhar com os amigos nas redes sociais e marcar uma videochamada

Os feeds das redes sociais estão repletos de comidas elaboradas e doces maravilhosos – porque não partilhar também com os seus seguidores os vinhos que recebeu?

Quem sabe, pode estar a dar-lhes dicas para o futuro. Aproveite e marque uma videochamada com os amigos mais próximos ou mesmo com familiares para a hora do jantar.

Passo 3: Deixe o vinho repousar

Embora a vontade de o abrir e beber logo possa ser grande, lute contra ela e deixe o vinho repousar. A verdade é que pode ter passado por uma viagem algo atribulada até chegar à sua casa, e por isso precisa de permanecer quieto de forma aos seus componentes normalizarem e oferecer-lhe a melhor experiência possível.

Passo 4: Assegurar a temperatura ideal do vinho

Armazene o seu vinho tendo em consideração a sua temperatura, uma vez que esta é crucial para assegurar que as suas melhores qualidades venham ao de cima. Um vinho branco deve ser servido entre os 6º e os 12º, e um tinto entre os 11º e os 18º.

Passo 5: Fazer o casamento perfeito entre a refeição e o vinho

Se o vinho é a estrela da noite, tenha em atenção o que vai jantar de forma a criar um equilíbrio perfeito entre os dois. Os vinhos tintos pedem uma combinação mais forte, como carnes de caça, peixes de carne escura, carne assada e mesmo hambúrgueres na churrasqueira. Já os brancos casam melhor com pratos mais leves, como frutos do mar salteados, sushi, saladas, risotos ou legumes.

Se tiver alguma dúvida, pode sempre consultar o rótulo do vinho – hoje em dia a maior parte dos vinhos trazem já essa informação.

Passo 6: Aproveitar o vinho em boa companhia

Quando todos estiverem prontos, sente-se à mesa e desfrute da sua refeição e do seu vinho em videochamada com os seus amigos ou família. Um vinho é uma boa companhia, mas torna-se ainda mais prazeroso quanto usufruído junto de outros.