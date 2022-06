São a companhia perfeita para os momentos de convívio mas devem ser sempre consumidos com (muita) moderação e ponderação, idealmente às temperaturas recomendadas para se conseguir tirar maior partido do seu sabor. Para apimentar noites românticas em casa, para acompanhar especialidades gastronómicas que exigem uma harmonização perfeita ou para degustar em ambientes de festa com familiares e/ou amigos, estas são algumas das novidades e dos lançamentos no mercado que importa reter para uma próxima ida às compras.

1. Monte de Pinheiros Branco 2021

Num equilíbrio perfeito entre inovação e tradição, a Adega Cartuxa e a Fundação Eugénio de Almeida lançaram no mercado Monte de Pinheiros Branco 2021. A cor verde palha e o aroma intenso, jovem e vibrante desta colheita, produzida com uvas das castas Antão Vaz, Roupeiro e Arinto, deixa, desde logo, antecipar notas cítricas e de fruta branca madura. Leve e equilibrado, com uma acidez mediana num perfil envolvente, termina saboroso, com os aromas frutados a manifestarem-se bem presentes.

2. Quinta dos Carvalhais Único Tinto 2017

Moldado pelo saber de Beatriz Cabral de Almeida, a enóloga responsável pelos vinhos da Quinta dos Carvalhais, é um vinho tinto fiel à personalidade do Dão, expressando na perfeição o terroir da região onde é produzido. Marcado por notas de bosque e pinhal, mentol e alfazema e um toque balsâmico, esta colheita da Sogrape é fruto da forte influência do enquadramento paisagístico das vinhas daquela zona. Tem uma elegância e uma frescura que lhe conferem versatilidade.

3. Martini Bellini

Inspirado no famoso coquetel clássico Bellini, criado por Giuseppe Cipriani, proprietário do famoso restaurante Harry's Bar, em Veneza, no norte de Itália, algures entre 1934 e 1948, esta original bebida engarrafada que agora o recria numa nova versão alia a doçura vibrante do pêssego à frescura do vinho espumante, criando um equilíbrio suave e (muito) refrescante. Para beber como aperitivo ou para acompanhar pratos mais leves, tem o selo da Martini.

4. Menin Grande Reserva Branco 2020

Esta colheita reflete o longo trabalho de recuperação de vinhas velhas, iniciado há quatro anos, em Gouvinhas, no concelho de Sabrosa por dois empresários que acham que o Douro é a região vinícola com mais potencial do mundo e deixaram o Brasil para virem para cá fazer vinho. Com enologia de João Rosa Alves e consultoria de Tiago Alves de Sousa, é um monocasta 100% Arinto de cor citrina com notas de fruta cítrica e fruta branca, algumas nuances do estágio em barrica de carvalho e bastante mineralidade.

5. Quinta dos Abibes Espumante Rosé Baga 2020

Este vinho elegante, com enorme frescura e bolha fina, é uma das novas propostas desta quinta da Bairrada. Para a produção desta nova colheita, um monocasta elaborado com 100% de uvas da casta Baga, foi aproveitado apenas cerca de 40% do rendimento do fruto, antes de um processo de espumantização desenvolvido pelo método clássico. Tem notas aromáticas de groselha, mirtilo e morango. Deve ser servido fresco como aperitivo ou com pratos mais leves.

6. Bombay Citron Pressé

Este gin vibrante com sabor a limões mediterrânicos colhidos no início da temporada e espremidos na hora, feito a partir de uma infusão de frutos 100% naturais sem qualquer adição de açúcar, é a nova proposta da Bombay Sapphire. Inspirado no clássico coquetel Tom Collins, agora com um toque mais moderno, junta-se ao portfólio da marca oferecendo uma experiência de sabor que surpreende deste o primeiro gole. Deve ser bebido com gelo e também é indicado para experiências de mixologia.

7. Dalva Porto Colheita 2001

No âmbito do vigésimo aniversário da inscrição do Alto Douro Vinhateiro como Paisagem Cultural Evolutiva e Viva na Lista do Património Mundial da UNESCO, a C. da Silva lançou uma edição comemorativa de vinho do Porto. Limitada a 3.000 garrafas, tem enologia de José Manuel Sousa Soares. Com muita complexidade, fruto da idade e da evolução em madeira, tem notas de especiarias e caramelo torrado e um toque balsâmico. Pode ser apreciado sozinho ou com queijos de média intensidade, sobremesas ricas à base de ovos ou doces variados de frutos secos.

8. Cutty Sark 12 Years

Esta edição especial de uísque escocês homenageia a história de um barco que, durante 27 anos, navegou com bandeira portuguesa. Elegante e atrevido, tem notas de especiarias e frutos secos e uma suavidade de boca única, conferida pelo processo de filtragem a alta temperatura a que foi sujeito. Com um suave toque de cravinho, evidencia notas tropicais, ruibarbo, gengibre e baunilha e um suave sabor de chocolate no palato. No final, deixa uma ligeira sensação de sal marinho nos lábios.

9. Herdade do Rocim Sommelier Edition Rodolfo Tristão

Com uma cor rubi aberta e brilhante, esta colheita de 2020 é uma homenagem colaborativa de Pedro Ribeiro e Rodolfo Tristão à tradição ancestral do vinho de talha. O enólogo da Herdade do Rocim e o sommelier, professor e consultor de gastronomia e vinhos desenharam um néctar fresco e requintado. No nariz, revela notas de ginja, framboesa, ameixa e também algum vegetal. Apresenta ainda uma mineralidade salina e texturada. Estagiou três meses em garrafa mas não foi estabilizado antes do engarrafamento para não afetar o seu potencial de evolução.

10. Gazela Lata Rosé

Os vinhos de lata têm vindo a conquistar mercado global e são cada vez mais as marcas a apostar neles. Acompanhando a evolução dos tempos e reforçando a oferta em néctares leves, refrescantes e descomplicados, perfeitos para qualquer momento do dia a dia, a Sogrape comercializa agora o vinho rosé Gazela num formato inovador, conveniente e muito prático. Este lançamento complementa a oferta de vinho verde da marca, que também já está disponível neste formato.

11. Grand Siècle Nº 23

Com um estágio de 14 anos em cave e uma proporção de 58% de Chardonnay e 42% de Pinot Noir na sua composição, é um champanhe de um amarelo claro intenso. À medida que vai sendo degustado, a sua riqueza aromática vai revelando aromas de citrinos cristalizados, de mel, de flores de verão e de notas torradas. Este néctar inebriante reveste o palato pelo seu lado sedoso. Vendido em formato magnum, com 1,5 litros, deve ser servido a uma temperatura entre os 10º C e os 12º C com peixes nobres, pratos de lagosta ou aves trufadas.

12. Canaïma

Este gin, originário da Amazónia, já está disponível em Portugal. Produzido pela destilaria venezuelana Dusa, é feito com 10 ingredientes exóticos da região de Lara, no norte do país. Colhidos manualmente por elementos da tribo Pemón, nas proximidades da destilaria, são depois combinados com oito botânicos tradicionais utilizados habitualmente na produção desta bebida. 10% das vendas financiam projetos com comunidades locais e iniciativas de reflorestação.

13. Mateus Rosé

Para assinalar o octogésimo aniversário da marca de vinho português com maior sucesso internacional, a Sogrape lançou uma edição especial do seu icónico rosé inspirada em diferentes estilos musicais, o fado, o rock e a música eletrónica. Gisela João, The Legendary Tigerman e Branko são os embaixadores das novas garrafas que a empresa vinícola colocou no mercado na primavera de 2022. Presente em mais de 100 mercados mundiais, o Mateus Rosé soma até hoje mais de mil milhões de garrafas vendidas.

14. Casal Garcia Fruitzy Melão

Também disponível numa versão com morango e numa versão com pera, é a solução perfeita para quem procura bebidas com baixo teor alcoólico com sabor a fruta para beber muito frescas. Com um teor alcoólico de apenas 5% e um sabor efervescente, esta bebida espumante é equilibrada e agradável na boca. Alia um vinho de perfil ligeiramente crocante ao carater saboroso de frutas cuidadosamente selecionadas. Pode servi-lo simples, com cubos de melão e/ou folhas de hortelã, sempre muito frio.

15. Herdade do Monte Branco Tinto 2019

Esta edição limitada, produzida com as melhores uvas, é um blend com 75% de Touriga Franca, 15% de Alicante Bouschet e 10% de Syrah. Com enologia de José Figueiredo e António Ventura, este vinho tinto alentejano tem por base um processo de maceração pelicular a frio de 48 horas e uma fermentação em cuba durante sete dias. O estágio decorreu durante 12 meses em barricas novas de 500 litros, em Vendas Novas. Intenso, com alguma complexidade e um bom volume, deve ser idealmente bebido a 16º C.

16. Pedro Martin & Herdade do Rocim Ralhete 2020

É o primeiro resultado da parceria entre a Herdade do Rocim e a Martin Boutique Wines, marca vitivinícola criada pelo empreendedor português Pedro Martin, um dos mais prestigiados manequins internacionais de sempre. A paixão pelo vinho e pelas vinhas levou o agora empresário a investir no setor. Com um perfil de vinho palhete e com um teor alcoólico de 10,5%, estagiou parcialmente em talha, na Vidigueira, no Alentejo e mistura uvas de castas brancas e tintas típicas da região.

17. SLB 81 Rosé 2020

Elaborado com Alvarinho, Touriga Nacional e Tinta Roriz, é produzido na Quinta de Santiago, em Cortes, em Monção. Com um tom salmão brilhante, esta colheita revela um aroma delicado, com notas de fruta silvestre, raspas de limão e uma ligeira nota floral. Na boca, o SLB 81 Rosé 2020 revela-se equilibrado, seco e persistente, com notas cítricas e minerais, fruta branca e uma certa salinidade no final. Está à venda na Garrafeira Benfica e no site de comércio eletrónico Vinha.pt.

18. Spritz Martini Bianco

Com um toque moderno e elegante, materializando uma combinação harmoniosa de notas florais e aromáticas e com um sabor simultaneamente doce e cítrico, esta bebida versátil e apelativa resulta da combinação de Martini Prosecco com Martini Bianco. Esta nova recriação do spritz, um dos coquetéis italianos mais apreciados em todo o mundo, deve ser levada à mesa num frappé e servida com gelo num copo de vinho. Também pode ser usada em mixologia.

19. Quinta de Ventozelo Vinha do Colmeal Touriga Nacional Tinto 2019

Com enologia de José Manuel Sousa Soares, é um monocasta de uma só vinha da região do Douro. Com uma cor violeta carregada e um aroma exuberante a fruta madura muito expressiva, este lançamento da Quinta de Ventozelo apresenta notas de ginja e ameixa preta. Na boca, impressiona pelo equilíbrio e pelos taninos sedutores. O final é fresco, longo e repleto de fruta. Harmoniza na perfeição com queijos intensos, pratos condimentados e confeções de caça.

20. Bico Amarelo 2021

Este verde branco do Esporão, elaborado com uvas das castas Loureiro da sub-região do Lima, Alvarinho de Monção e Melgaço e Avesso de Baião, representa a diversidade do território geográfico onde é produzido. Sem gás e sem açúcar, é um néctar leve e descomprometido, com uma boa intensidade aromática. De cor amarela e tonalidades verdes, tem um aroma fresco, com notas florais, frutos cítricos e fruta de caroço. Tem um final longo e refrescante.

21. The Wizard B lue

Elaborado pela Cobalto Douro, a empresa que criou o primeiro gin totalmente produzido na região, possui um tom azul característico, dado pela utilização da flor Clitorea ternatae. Quando combinado com água tónica ou limão, ocorre uma reação química que origina uma mudança de cor e o azul original da bebida transforma-se, perante os nossos olhos, como por magia, num tom violeta. É um gin frutado. As amoras, os mirtilos e a maçã verde conferem-lhe um misto de sabores doces e ácidos. O final de boca é amargo.

22. Maïa Blanc Côtes de Provence 2021

Uma agência criativa que produz vinhos artesanais, focada nos antigos e nos indígenas. É assim que a empresa vinícola francesa Vinyard Productions se apresenta. Produzida com a casta Rolle, esta colheita fermentou entre 12 a 15 dias a temperaturas entre os 15º C e os 17º C. De uma tonalidade cítrica muito pálida, tem notas de limão, funcho e flores. Na boca, evidencia-se um toque de tomilho e de frutos de bagas vermelhas. Este vinho, para beber a entre 8º C e 10º C, é distribuído em Portugal pela Martins Wine Advisor.

23. Monte Velho Biológico Tinto 2021

Esta marca faz parte da história do Esporão desde 1992 e tem vindo a evoluir com o tempo. A ideia de apostar neste tipo de vinhos nasceu de forma natural, acompanhando a evolução do mercado. Produzido exclusivamente com uvas biológicas, em solos mais pobres e pedregosos, num clima continental de fortes amplitudes térmicas, em Reguengos de Monsaraz, é mais intenso na cor e no aroma a frutos silvestres, cerejas e amoras pretas e apresenta uma textura mais densa.

24. Espírito

É a majestosidade da uva Moscatel de Setúbal em versão aguardente. Envelhecida durante 50 anos em madeira de carvalho usado, é um destilado vínico velho com uma grande personalidade, que reflete a tradição e a experiência de mais de um século de preparação, envelhecimento e engarrafamento de aguardentes de qualidade superior do produtor vitivinícola José Maria da Fonseca. Com uma imagem renovada, tem uma cor topázio e revela aromas a madeira e nozes e um um paladar frutado e notas a frutos secos.

25. Herdade de São Miguel Xutos & Pontapés Tinto 2020

É fruto de uma parceria com mais de 10 anos entre o experiente produtor alentejano e a popular banda portuguesa. Com uma produção de 5.000 garrafas, é um néctar maioritariamente produzido com uvas das castas Alicante Bouschet, Aragonês e Touriga Nacional. De um rubi intenso com reflexos violetas e um aroma balsâmico, tem notas de frutos vermelhos e especiarias. É indicado para maridagens com pratos mediterrânicos, massas, carne de borrego, carnes brancas e queijos de pasta mole.

26. Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado 2017

Este vinho branco da 1990 Premium Wines, a divisão de vinhos premium do grupo Global Wines, foi eleito o melhor do ano na edição de 2022 do concurso Vinhos de Portugal, organizado pela ViniPortugal. Para além da distinção máxima, este requisitado néctar do Dão, já difícil de encontrar no mercado português, foi também considerado o melhor varietal branco da competição, conquistando assim duas medalhas de ouro neste prestigiado certame nacional.

27. Amen

Água, açúcar, álcool, xarope de glicose e aromas de amêndoa amarga são os ingredientes de Amen, o licor de amêndoa amarga lançado pelo empresário Mauro Reis de Jesus, filho do treinador de futebol Jorge Jesus. Disruptiva na imagem e no sabor, sem esquecer a sua origem, é uma amarguinha irreverente, sempre pronta a romper paradigmas. Para além de não ter corantes nem aroma de caramelo, tem menos açúcar do que a tradicional. Pode ser bebida pura ou com um toque de limão, com muito gelo.

28. Três Bagos Sauvignon Blanc Branco 2021

É um monovarietal fora do conceito da génese da marca. Esta colheita da Lavradores de Feitoria exprime-se pelos aromas frescos da casta, que, conjugados com o estágio em madeira, ganharam estrutura. Feito com uvas de vinhas com idades entre os 25 e 30 anos, apresenta uma cor viva e citrina. Tem notas de fruta tropical, ananás e melão, completados com ligeiras notas vegetais de espargos. Apto para veganos e vegetarianos, é perfeito para acompanhar saladas, pratos de peixe, mariscos e sushi.

29. Adamus Gin Signature Edition 2021

Biológico e vegano, este gin português de edição limitada, premiado internacionalmente, junta, na mesma garrafa, o destilado da flor de sabugueiro, a icónica casta Baga da região da Bairrada e os habituais botânicos usados pela Adamus, uma marca da Destilaria Levira, sediada em São Lourenço do Bairro, no concelho de Anadia. Ganhou duas medalhas de ouro nos World Spirits Trophy Awards 2022, uma medalha de platina nos Muse Design Awards 2022 e uma medalha de prata nos Bartender Spirits Awards 2022.

30. Tabodella Grande Villae Branco 2019

É o clássico vinho de território, de sítio, expressando o brilhante terroir da Quinta da Taboadella, em Silvã de Cima, no concelho de Sátão, sem filtros, tal como foi idealizado desde o início. De uma complexidade aromática quase indiscritível, é um grande branco que se mostra firme, de textura sedosa e finíssima linearidade. Com uma elevada concentração, é um vinho com uma acidez vibrante e distintiva que só na região do Dão se consegue. O fim é longo, persistente e muito preciso. Deve ser servido a 10º C.

31. Baileys Strawberry & Cream

O mais famoso licor de uísque irlandês e natas surge aqui numa renovada versão, numa fusão que une os melhores morangos maduros e a baunilha mais autêntica e, depois, os combina com o Baileys Original Irish Cream, uma bebida criada na década de 1970, na Irlanda, por David I. Dand. Deve ser ingerido num copo largo, com gelo. Lançado no mercado global em 2018, é um licor muito versátil. Também pode ser misturado com rum ou vodca e gelo picado para um coquetel (muito) refrescante.

32. Pêndulo Branco 2020

Produzido no Casal Sta. Maria em Colares, naquela que é a vinha mais ocidental da Europa, é um vinho amarelo tom de palha com um aspeto brilhante. Para além de aromas ricos de fruta de caroço, apresenta uma ligeira salinidade e leves notas de pastelaria. No paladar, mostra-se vibrante e envolvente, com acidez refrescante e muita cremosidade. O final, longo e intenso, confere-lhe uma dimensão gastronómica. Deve ser bebido a entre 8º C e 10º C. Tem enologia de Jorge Rosa Santos e António Figueiredo.

33. Jack Daniel's Old nº 7 Cola

Já está disponível em Portugal o formato pronto a beber de uma das bebidas mais pedidas nos bares de todo o mundo. Depois do início da comercialização na plataforma digital VinhoEmCasa.com e do lançamento exclusivo na Glovo, as latas de Jack Daniel's Old nº 7 Cola passam a estar disponíveis em mercearias, supermercados e hipermercados de todo o país. O uísque do Tennessee é misturado com uma cola única, propriedade da marca. O resultado é uma bebida equilibrada e harmoniosa.

34. Torre de Palma Rosé 2021

É um vinho de duas castas tintas, Touriga Nacional e Tinta Miúda, cultivadas em sistema de produção sustentável. Após a vindima manual, foi feita uma prensagem suave para obter um tom rosa leve. Seguiu-se um estágio de seis meses em depósito. Com um aroma frutado com notas de cereja e morangos silvestres, é um vinho elegante e fino, de uma acidez efusiva. A produção foi limitada a 4.000 garrafas e foram engarrafadas 68 em formato magnum. Harmoniza com arroz de tomate com carapaus fritos, gaspacho alentejano e sushi.

35. Cromagnon Grande Reserva Tinto 2017

O nome é uma homenagem aos primeiros seres modernos nómadas, que, na vanguarda do seu tempo, já tinham na arte um dos centros da sua vida quotidiana. Cantavam, dançavam, teciam e até produziam joalharia. Com enologia de Fábio Fernandes, esta colheita da Winelosophy, de cor granada opaca, tem uma textura volumosa com uma frescura distintiva e taninos firmes. Foi elaborado com uvas das castas Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon.