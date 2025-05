Nathan Anthony criou o seu blogue sobre comida durante o confinamento para que as pessoas cozinhassem, comessem de forma mais saudável e tivessem algo em que se concentrar durante a pandemia. No presente, a comunidade Bored of Lunch tem mais de quatro milhões de seguidores e subscritores online. Os seus quatro livros de receitas já venderam mais de 1,5 milhões de exemplares.

Em Refeições em 30 Minutos - Bored of Lunch Air Fryer Saudável (edição Marcador), o leitor conta com novas receitas muito rápidas de fazer para que “possa ter refeições deliciosas e saudáveis na mesa em 30 minutos ou menos (incluindo o tempo de preparação). Com pratos acessíveis, esta é uma cozinha sem esforço para maximizar o sabor e minimizar o tempo de confeção”, podemos ler na sinopse à obra. Acresce que Todas as receitas têm as calorias contadas, pelo que os leitores são convocados a fazer versões mais leves dos seus pratos favoritos em pouquíssimo tempo.

Do livro, publicamos as três receitas abaixo.

Souvlaki significa literalmente "pequeno espeto". Aqui está uma versão de porco, mas pode usar qualquer outra carne.

Frango pegajoso com mel, polvilhado com sementes de sésamo - é tão bom que vai pensar que está a exagerar nas calorias, quando, na realidade, não está. Um prato favorito de takeaway mais saudável e leve para desfrutar.