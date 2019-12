12 segredos que todo o italiano conhece para cozinhar bem massa

1. O recipiente adequado

Quando se coloca a massa na água a ferver é necessário que o glúten nela contido endureça o mais rapidamente possível. Logo, é necessário que o recipiente seja de tamanho suficiente para permitir uma rápida recuperação da fervura. A proporção entre água e massa é crítica, bem como a utilização de uma panela suficientemente grande para a quantidade de massa que se vai preparar.

2. Use sal grosso

É preferível usar sal grosso (com alguma generosidade) de cozinha. Este deve colocar-se na água a ferver antes de introduzir a massa.

3. Não use metal



O utensílio para mexer a massa deve ser de pau ou de plástico e nunca de metal. O metal subtrai calor à água, interrompendo a fervura.

4. Lume forte enquanto é necessário

O lume deve estar muito forte de início. Uma vez adicionada a massa e a água a ferver, baixa-se um pouco o lume continuando a cozedura moderada.

5. Calcule bem o tempo de cozedura

O tempo de cozedura calcula-se desde o momento em que a água retoma de novo a fervura. Para julgar o ponto ideal de cozedura da massa o melhor sistema é prová-la, de quando em vez, ou seguir os tempos indicados pelas marcas.

6. Água corrente fria

Quando cozida a massa, deve passar-se esta por água corrente fria. Esta técnica implica a perda de diversos nutrientes nessa mesma água. A melhor forma de arrefecer a massa sem perder mais características e mantendo-a al dente é retirá-la da cozedura um a dois minutos antes do tempo indicado na embalagem (conforme gosto de cada um), colocá-la num recipiente largo, regar com um fio de azeite (pode ser outra gordura) e deixar arrefecer à temperatura ambiente, ou no frigorífico.