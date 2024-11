Encaminhamo-nos a passos largos para o momento do ano de maiores celebrações à mesa. Eis-nos próximos ao Natal e ao Ano Novo, com tudo aquilo que esta época nos traz. Este que é o encontro familiar por excelência tem o ponto alto na gastronomia típica natalícia. É vasta, rica, repleta de tradição – com toques de modernidade - e memórias; como também é rica e festiva a ementa para a noite maior de folia, a Passagem de Ano. Uma diversidade culinária que pede criatividade e diversidade nas harmonizações vínicas.

Associamos a quadra festiva a um momento especial no que toca às nossas escolhas nas bebidas. Nos vinhos, espumantes, champanhes e bebidas espirituosas procuramos requinte, qualidade e, também, que façam a harmonização perfeita com os pratos e doces da quadra.

O bacalhau, presença incontornável da Consoada, encontra nos vinhos brancos encorpados ou nos tintos jovens e leves, parceiros perfeitos. Mas também são ‘permitidas’ escolhas mais irreverentes: Já pensou em enaltecer um prato de polvo ou mesmo de frutos do mar com um espumante?

Por seu turno, carnes assadas, como o cabrito ou o peru, exigem vinhos tintos mais estruturados. Os vinhos do Dão ou do Douro, com os seus taninos elegantes e notas de frutos maduros, complementam a riqueza das receitas tradicionais. Para o peru, brancos com leve passagem por madeira também são uma escolha ousada e bem-vinda.

E, no momento das sobremesas, os clássicos da doçaria portuguesa pedem vinhos doces e licorosos que elevem o sabor destes manjares. Portos Tawny, envelhecidos, destacam-se pela complexidade, casando perfeitamente com rabanadas, bolo-rei e broas de mel, enquanto o Moscatel de Setúbal oferece uma experiência aromática inesquecível a casar com doces mais cremosos, numa harmonia delicada.

Já as espirituosas como um bom Rum, prestam-se a digestivos, para encerrar com elegância as celebrações. E o que dizer de apostar no ecletismo do Gin para cocktails de Fim de Ano?

Para que não se perca na escolha, deixamos-lhe uma seleção do que de melhor pode levar à mesa na quadra festiva que se aproxima.

Espumante e Champanhe

Bairrada

A origem: Terra de grandes vinhos desde a época da presença romana, a Bairrada conta com condições geográficas e ambientais singulares. A área vitícola estende-se desde as faldas das serras do Buçaco e do Caramulo até ao Atlântico. O berço dos vinhos Marquês de Marialva é um território de néctares tranquilos e espumantes de grande caráter, com destaque para a casta Baga, mas também para a Arinto e a Maria Gomes. No que toca a este Marquês de Marialva Blanc de Blancs Bruto, das castas Bical e Arinto, contou com uma espumantização pelo método clássico. Maturou, no mínimo, nove meses em cave, um mês após dégorgement, a remoção dos sedimentos acumulados no gargalo da garrafa após a segunda fermentação.

A prova: Eis-nos perante um espumante com mousse bem presente e de bolha fina, proveniente de uvas brancas. No olfato, sobressai o toque floral. Na boca, apresenta-se frutado, fresco e com uma apreciável persistência.

Veredito à mesa: Um espumante eclético, num casamento bem-sucedido com iguarias à base de peixe, carnes brancas e também sobremesas.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 14,99€ (pack de duas garrafas)

Marquês de Marialva Blanc de Blancs Bruto créditos: Marquês de Marialva

Dão

A origem: O Dão é num território de verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos, de horizontes tomados pelas serranias que protegem dos ventos marítimos, que se instala desde o final do século XVIII a Casa de Santar. Esta é uma das adegas mais emblemáticas desta região vinícola, com vinhos autênticos e nobres. Néctares que combinam com a gastronomia do lugar, com excecional acidez, aromas complexos e delicados. Disto mesmo é mostra o presente espumante, da casta Touriga Nacional, com espumantização pelo método clássico e com um mínimo de 24 meses em cave e três meses em garrafa.

A prova: Um espumante de mousse bem presente e de bolha fina, proveniente de uvas tintas e com toques florais. Leve acidez e final de boca seco e elegante.

Veredito à mesa: Considere-o como aperitivo e também a acompanhar iguarias não muito condimentadas à base de peixes, assim como em harmonização com sobremesas.

Onde comprar: Garrafeiras.

Preço de venda recomendado: 32,99€ (com gift box)

Casa de Santar Vinha dos Amores Blanc de Noirs Touriga Nacional 2017 Casa de Santar

Champagne

A origem: A história desta maison francesa funde-se com a figura de Henri Macquart, criador do Centre Vinicole de la Champagne e a de Nicolas Feuillatte, um ousado homem de negócios, que vendeu a sua marca ao Centro em 1986; assim como a história dos viticultores que criam néctares de excelência. Eis-nos perante um champanhe com as castas Chardonnay (20%), Pinot Noir (40%) e Meunier (40%) e que antes de chegar às nossas mesas repousou ao longo de quatro a seis anos em cave.

A prova: Este é um champanhe intenso que, com a sua fruta madura, profundidade e sabor pleno, representa o derradeiro blend de champanhe. Na prova, apresenta-se profundo e sensual, liberta aromas primários refinados e delicados de fruta amarela de caroço, ameixa, compota de maçã, figos e alperces secos.

Veredito à mesa: Considere este champanhe a acompanhar entradas refinadas, com charcutaria e queijos de qualidade. Nos pratos principais, casa com carnes robustas e também com camarão, temperado com lima, e ceviche de robalo.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 41,99€ (com gift box)

Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut créditos: Nicolas Feuillatte

Vinho Branco

Vinho Verde

A origem: No noroeste português, terra tomada pelos humores atlânticos, mas também um território marcado pela montanha, nascem vinhos de carácter singular, com frescura e leveza, notas aromáticas intensas e versatilidade à mesa. Neste caso, um néctar da casta Loureiro, com fermentação em cascos de carvalho francês usados, permanecendo aí durante seis a oito meses com bâtonnage.

A prova: Ao olhar, revela uma cor amarelo citrino. No paladar, não esconde o seu aroma elegante, com leves notas de carvalho a envolver os aromas de frutos cítricos e as notas florais da uva Loureiro. Oferece-nos um sabor mineral, complexo e persistente.

Veredito à mesa: Excelente para acompanhar pratos de carne branca (considere-o num belo prato de pato assado no forno), também em peixes, como o bacalhau, ou queijos saborosos e intensos. Deve ser servido entre 10 e 12ºC.

Onde comprar: Garrafeiras.

Preço de venda recomendado: 19,99€ (com estojo)

Adega Ponte da Barca Reserva de Sócios Loureiro 2018 Adega Ponte da Barca

Lisboa

A origem: Num território onde a feição atlântica se manifesta com forte personalidade, a Quinta do Monte d’Oiro beneficia do seu posicionamento ao abrigo dos perfis mais montanhosos da região. Daqui decorre o microclima mediterrânico, com influência marítima, o que proporciona vinhos de carácter distintivo. No caso deste Quinta do Monte d’Oiro Reserva Bio 2022, da casta Viognier, o estágio decorreu em barricas novas de carvalho francês ao longo de seis meses, com uma bâtonnage muito suave.

A prova: Revela-nos uma cor amarela cristalina, proveniente de uvas brancas e com toques florais. Afirma-se pela sua leve acidez e um final de boca seco e elegante.

Veredito à mesa: Na mesa festiva, considere-o a acompanhar peixes gordos assados no forno, pratos de marisco ou um bacalhau com natas.

Onde comprar: Garrafeiras.

Preço de venda recomendado: 24,99€

Quinta do Monte D’ Oiro Reserva 2022 Quinta do Monte d’Oiro

Vinho Tinto

Douro

A origem: A marca Cabeça de Burro, das Caves Vale do Rodo do Douro, tem uma história rica que remonta a 1959. O seu nome peculiar, "Cabeça de Burro", tem origem na lenda de um asno teimoso que recusava subir a íngreme encosta das vinhas, simbolizando a persistência e determinação necessárias para cultivar uvas de qualidade excecional nesta região montanhosa. Estamos perante um tinto das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca que contou com uma fermentação longa com forte maceração e temperatura controlada.

A prova: Apresenta-se com uma intensidade aromática dominada pela fruta fresca, madeira com nuances de cravinho, madeira muito bem integrada com frescura, taninos aveludados e balsâmicos.

Veredito à mesa: Acompanha de forma excecional cozinha tipicamente portuguesa, como carnes assadas e queijos de pasta mole. Um néctar com as qualidades necessárias para fazer sucesso no jantar de Consoada.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 24,99€ (pack de duas garrafas)

cabeça de burro Daniela Sousa Photography

Alentejo

A origem: É no seio do Alentejo genuíno, de aromas, sabores e texturas particulares, da natureza, do silêncio e da imensidão, que se estendem os 100 hectares de vinha da Herdade Monte da Cal, localizada no concelho de Fronteira. Rodeada pela tranquilidade da planície norte alentejana, insere-se no ambiente plácido desta zona do país. No caso vertente deste néctar, conta com as castas Touriga Nacional e Syrah e um estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês.

A prova: De cor rubi pela vinificação de uvas tintas, oferece-nos notas de frutos vermelhos e final frutado e intenso.

Veredito à mesa: Um vinho eclético a acompanhar com excelência refeições de carnes vermelhas, grelhadas ou de forno, mantendo o seu carácter com temperos de todo o tipo ou queijos selecionados.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 24,99€

Vinha de Saturno 2019 Saturno

Dão

A origem: Este é um néctar que nasce no Dão, um território no coração de Portugal, tomado pelas serranias, bosques e cursos de água. Este Cabriz 30 anos conta com as castas Touriga Nacional (60%), Aragonez (20%), Alfrocheiro (10%) e Jaen (10%). Estagiou longamente, com 24 meses de descanso em barrica de carvalho francês, novas e de segundo uso.

A prova: Destaca-se pela sua cor granada intensa com abundantes tons violáceos. No aroma, não disfarça a sua intensidade e complexidade. Na boca‚ conta com fruta bem vincado, notório volume, maciez e uma longa persistência.

Veredito à mesa: ideal para acompanhar queijos maturados e iguarias de confeção estruturada. Um néctar que harmoniza com as carnes assadas que levamos à mesa de Natal.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 29,99€ (com caixa de madeira)

Cabriz 30 anos Cabriz

Vinho Fortificado

Seleção de vários néctares: White, Ruby, Tawny, Ruby Reserva Especial e Reserva Dona Margarida.

Porto e Douro

A origem: A história da Quinta do Infantado já é longa, datada do início do século XIX, está na posse da família Roseira há mais de um século. Este foi o primeiro produtor engarrafador de Vinho do Porto. Estes vinhos do Porto são elaborados comTouriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, provenientes de Vinhas Velhas. O mosto é abafado com aguardente vínica, de modo a impedir a fermentação, o que torna mais doce o vinho resultante.

A prova: Vinho de aroma a barrica, tabaco, mel, frutos secos e especiarias. Estrutura com acidez e riqueza de frutas envelhecidas que lhe conferem um final muito rico.

Veredito à mesa: Néctares que fazem o casamento perfeito com as sobremesas típicas da quadra natalícia ou com queijos intensos.

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 15,09€ (pack de cinco miniaturas)

Quinta do Infantado Porto Quinta do Infantado

Península de Setúbal

A origem: Um moscatel nascido num território de feição atlântica, embora a beneficiar dor relevos acolhedores do maciço montanhoso da Arrábida. Um néctar da Sociedade Vinícola de Palmela (S.V.P.), fundada em 1964, produzido com a casta Moscatel Galego Roxo. É elaborado em depósitos, em que o mosto sofre uma ligeira fermentação, sendo seguidamente adicionada aguardente vínica de qualidade para bloqueá-la. O envelhecimento decorre em madeiras de várias proveniências.

A prova: De cor âmbar, impõem-se um perfil de evolução ainda com a fruta muito presente, onde aparecem notas de fumo acompanhadas de mel e casca de laranja. Final volumoso, fresco e bastante equilibrado.

Veredito à mesa: Pode ser consumido por si só, sem comida ou no final da refeição com sobremesas conventuais ou doces secos.

Onde comprar: Garrafeiras.

Preço de venda recomendado: 24,99€ (com gift box)

SVP Sociedade Vinícola de Palmela

Espirituosas

Gin

Alentejo

A origem: É no Alentejo que nasce este gin de feição portuguesa, com fruta 100% nacional. Este gin parte de uma destilação com uma base de morango e framboesa fresca. Todos os botânicos são destilados por separado, sendo posteriormente corrigido os teores alcoólicos e feito um blend com todos os destilados.

A prova: Um irresistível sabor a notas cítricas e frutadas, a morango e framboesa. Estamos perante um gin fresco e extremamente agradável.

Veredito à mesa: Ideal para consumir como aperitivo (gelo, 50ml de gin, 200ml de água tónica e mirtilos/morangos) ou como base para excecionais cocktails. Atreva-se a preparar um “Sharish Blue Fizz” (junte 50 ml Sharish Blue, 30 ml Sumo de Limão, 15 ml Xarope de Açúcar, 10 ml clara de ovo. Complete com água S. Pellegrino e sirva em copo Highball com Morangos e/ou framboesas desidratadas).

Onde comprar: Super e hipermercados.

Preço de venda recomendado: 30,59€ (pack de Natal)

Sharish Blue Gin Sharish Gin

Rum Agrícola

Madeira

A origem: William Hinton criou a sua fábrica e destilaria de Rum na Madeira, em 1845, onde produzia o melhor rum a partir de sumo de cana-de-açúcar fresca selecionada. O seu conhecimento atravessou várias gerações, mas a fábrica encerrou a sua produção na década de 80 do séc. XX. Até que, em 2006, um dos herdeiros fundou o Engenho Novo da Madeira e reconstruiu o velho alambique original, para voltar a produzir o melhor Rum da Madeira, com a marca William Hinton.

Este rum, com Indicação Geográfica (IG) e obtido exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação do sumo fresco de cana-de-açúcar, é classificado como Rum Agrícola. Este rum é destilado em coluna de cobre contínua centenária, fermentação controlada com leveduras selecionadas entre os 25ºC e os 38ºC durante 24 horas. Um rum que conquistou a Medalha de Ouro no prestigiado concurso Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2024.

A prova: Aromas fumados, de folha de tabaco e caixa de charuto com notas de frutos secos e final seco, suave e longo. Envelhecido durante um período mínimo de seis anos em barricas de carvalho francês.

Veredito à mesa: Este é um rum de topo, envelhecido durante seis anos, que pode (e deve) ser saboreado por si só, com um pouco de água ou gelo e aromatizado com uma casca de laranja. Mas também pode ser usado para engrandecer um Old Fashioned, por exemplo.

Onde comprar: Garrafeiras.

Preço de venda recomendado: 64,99€ (com tubo)

William Hinton Rum 6 Anos William Hinton

Sugestões Vinalda, a mais antiga distribuidora nacional de bebidas alcoólicas, fundada em 1947.