1. Faça caldo de legumes

Guarde as cascas e ramas de vegetais como os da cenoura, da cebola do alho-francês, ferva-os em água para fazer um caldo de legumes caseiro, rico em sabor e nutrientes.

2. Faça infusões de cascas cítricas

As cascas de frutas cítricas, como laranja, limão e toranja, podem ser secas e utilizadas para fazer aromáticas infusões. Basta adicionar as cascas a água quente e deixar em infusão.

3. Utilize cascas de frutas em receitas doces

A casca da banana ou da maçã pode ser adicionada a receitas de bolos, pães ou compotas para acrescentar sabor e um aporte de nutrientes.

4. Faça chips de cascas de vegetais

Lave bem as cascas da batata, abóbora ou beringela e corte-as em fatias finas. Tempere com azeite, sal e ervas aromáticas da sua preferência e asse no forno a 180 ºC até ficarem estaladiças.

5. Faça adubo

Triture as cascas de frutas, legumes e ovos e adicione-as ao seu composto ou utilize como adubo direto na terra das suas plantas domésticas como forma de fornecimento de nutrientes naturais.

6. Faça farinha de casca de frutas

Seque as cascas de fruta ao sol ou no forno com a temperatura baixa. De seguida, triture-as num processador de alimentos ou liquidificador para fazer uma farinha que pode ser utilizada em diversas receitas.

7. Utilize cascas de banana como adubo para plantas

Mergulhe as cascas de banana em água durante alguns dias e utilize essa água rica em nutrientes para regar as suas plantas. Isso irá ajudar a um crescimento saudável e fortalecimento das plantas.

8. Faça vinagre de cascas de frutas

Coloque as cascas de frutas cítricas num recipiente com vinagre e deixe fermentar por algumas semanas. Esse vinagre caseiro pode ser utilizado para temperar saladas ou mesmo como um detergente natural.

9. Faça geleia de cascas de frutas

Cozinhe as cascas de frutas, como as da maçã ou abacaxi, com açúcar e água para fazer uma geleia saborosa. As cascas contêm pectina natural, que acresce consistência à geleia.

10. Utilize cascas de legumes como base para sopas

As cascas de vegetais como abóbora, batata e cenoura podem ser utilizadas como base para sopas. Basta cozinhar as cascas em água temperada e depois bater no liquidificador para obter um caldo saboroso.