Nasceu no fim de abril, na Estrada de Benfica, em Lisboa, o Wabi Sabi - Sushi Experience. Neste espaço, a comida japonesa de qualidade dá as mãos a uma visão inspiradora do mundo.

Um conceito que levou Francisco Duarte a criar uma experiência de sushi diferente, que resulta do ato de cozinhar com tempo, dedicação e amor.

Com algumas provas dadas nesta área, o jovem sushiman de 24 anos viu na pandemia uma oportunidade de abrir o seu próprio espaço, depois de já ter acumulado experiência ao serviço do Sushi Shop, do Miss Jappa, do Yakuza, do Home Sweet Sushi e da abertura que fez de um restaurante em Alverca.

Para aprofundar o seu conhecimento, ainda fez uma formação com Miguel Bértolo, o sushiman português que ficou em segundo lugar no World Sushi Cup, em 2017. O resultado é um sushi de qualidade, com ingredientes de excelência.

O Menu - tacos, gyozas, gunkans e sashimi

Não é todos os dias que vemos pratos de sushi com ingredientes como vieiras, trufa ou ovo de codorniz, que aguçam o apetite para refeições de luxo. A conceção e concretização dos pratos está a cargo do próprio Francisco Duarte, que faz questão de apostar em ingredientes de qualidade e excelência, sem inflacionar os preços.

Para dar início à refeição, as opções de entradas quentes são sopa de alga kombu e cogumelos shittake, Hot Roll, gyozas de frango com cebolinho e teryaki ou gyozas veggie. No que toca a entradas frias, a seleção recai sobre o taco de ceviche e guacamole e a sua versão veggie ou os nigiris omakase e a sua versão veggie.

O sashimi de vários tipos de peixe (atum, salmão e peixe branco) é servido em doses de cinco, 10 ou 15 peças e os preços variam entre os 9€ e os 13,90€.

Quem prefere alternativas pode optar pelos belíssimos gunkans trufados, de vieira, de salmão com queijo creme, de atum ou veggie. Ou os irresistíveis temakis de salmão, atum, salmão com queijo creme e veggie.

Seleção Wabi Sabi

Os indecisos que gostam de provar tudo, devem obrigatoriamente optar pelos combinados, que juntam gunkan, nigiris, sashimi e maki, em 10, 16 ou 22 peças, e custam entre 7,50€ e 18€.

Destaque para o combo Wabi Sabi de 22 pecas com sashimi, tataki de atum braseado em óleo de sésamo, corvina e salmão, 2 gunkans de vieira com gengibre ralado e cebolete, 2 gunkans ovo codorniz e trufa, 2 gunkans guacamole, 3 peças uramaki de tártaro de atum e 2 peças de hossomaki de atum. 3 nigiris (atum, salmao e corvina).

Para a sobremesa, não podem faltar os mochis (bolinhos de arroz com gelado de chá verde ou de sésamo).

Pode-se desfrutar destas iguarias no próprio espaço, mas quem preferir pode ir buscar, recorrer ao estafeta que faz as entregas ou encomendar pela Uber Eats, Glovo e TakeAway.com.