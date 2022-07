Os dois menus-degustação, o “Menu do Chef” e o “Menu Lemos”, têm agora novas versões para usufruir no edifício de Lemos, idealizado pelo atelier de arquitetos Carvalho Araújo. O primeiro menu tem como protagonistas “Do Centro de Portugal, Os Espargos”, “Da Islândia, O Bacalhau”, “De Setúbal, O Salmonete”, “Dos Açores, O Cherne”, “Da Serra do Caramulo, O Cabrito”, “Da Serra da Estrela, O Requeijão”, “Da Quinta de Lemos, Os Morangos”, e “Da Madeira, As Bananas”.

Os produtos portugueses são o foco do menu deste verão, que continua a liderar o único restaurante com estrela Michelin da zona Centro. A segunda proposta de degustação, o “Menu Lemos”, mantém os mesmos protagonistas, mas numa versão mais curta. Assim, mantêm-se “Os Espargos, Do Centro de Portugal”, “Da Islândia, O Bacalhau”, “Dos Açores, O Cherne”, “Da Serra do Caramulo, O Cabrito”, “Da Serra da Estrela, O Requeijão”, e “Da Quinta de Lemos, Os Morangos”.

Restaurante Mesa de Lemos

Quinta de Lemos

Passos de Silgueiros, Viseu Contactos: tel. 961 158 503; e-mail reservas@mesadelemos.com

Na harmonização vínica estará a gama de vinhos produzida na Quinta de Lemos pelo enólogo Hugo Chaves, que criou um conjunto alargado de referências do Dão que eleva ainda mais os melhores produtos portugueses. Para os meses de calor, e para harmonizar com a nova ementa do chef Diogo Rocha, destaque para os vinhos Lemos rosé, e para o Dona Santana branco, um monocasta de Encruzado extraordinariamente gastronómico. Os valores dos menus cifram-se nos 135 euros para o “Menu do Chef”, e nos 105 euros o “Menu Lemos”.