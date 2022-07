O menu de almoço do Müla vem completar a oferta de uma carta onde preponderam sabores de Portugal, Espanha, Brasil, México e Peru.

Todos os dias, o chef Natanael Silva tem uma sugestão diferente para quem escolhe almoçar dentro do restaurante ou na esplanada. Entre as sugestões estão o Arroz de pato em forno a lenha, o Bacalhau cremoso com grelos e broa verde e as Costeletas do cachaço em mel e alecrim com batata rústica assada.

Estarão ainda disponíveis pratos como Strogonoff de frango e arroz de cenoura, Bacalhau com broa, Bife de atum, Feijoada à brasileira, Bacalhau espiritual ou Rosbife à inglesa. As sugestões do chef estão disponíveis por 14,5 euros (inclui bebida e café).

Para quem preferir outra opção de menu de almoço, a escolha recai no Entrecôte, que também inclui bebida e café por 16 euros.

Müla Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8, Lisboa Contactos: tel. 217 930 935/919 945 262

Com apontamentos dedicados à natureza – que cruza as plantas com a palhinha e a madeira –, este restaurante conta com uma zona de esplanada exclusiva com 40 lugares, com mobiliário próprio, preparada para receber grupos de amigos ou para beber um copo ao fim do dia.