O restaurante de fine dining do Hotel Verride Santa Catarina, instalado no Palácio de Santa Catarina, em Lisboa, encerra a época de jantares a quatro mãos no restaurante Salpoente, em Aveiro. Desta feita, a 9 de julho, Fábio Alves, chef executivo do Supa, em Lisboa, viaja até às margens da Ria de Aveiro para dar a provar a sua cozinha. Fábio Alves, conta aos 34 anos com uma carreira vasta na hotelaria. Nascido na aldeia de Vales, município de Valpaços, trouxe consigo as mais importantes inspirações para a sua cozinha. Desde tenra idade que ajudava os pais a tratar da terra.

Para o chef Duarte Eira, também transmontano como Fábio Alves, “é um prazer abrir a cozinha do Salpoente e dos nossos clientes a experiências novas e diferentes, e acredito que será uma refeição surpreendente para todos, abrilhantada pelo parceiro vínico, sobejamente conhecido de todos, que são os vinhos e espumantes Luís Pato”.

Chef Duarte Eira. créditos: Salpoente

O Jantar dos Chefes inicia-se pelas 20h00 e o menu será constituído por duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, tendo um custo de 65 euros por participante, já com harmonização vínica, sendo as reservas realizadas aqui.

O restaurante Salpoente situa-se em frente à ria de Aveiro no canal de São Roque, onde dois armazéns antigos de sal foram recuperados e transformados num espaço que mantém a traça original, fazendo parte do património da cidade.

Salpoente Canal de São Roque, nº 82/83, Aveiro Contactos: tel. 234 382 674/915 138 619; e-mail salpoente@salpoente.pt

Duarte Eira mantém o suspense, mas aponta que o regresso dos Jantares de Chefes, em setembro, contará com boas surpresas nos eventos especiais do Salpoente.